Amendamentul celor de la USR după adoptarea Legii Offshore nu a fost aprobat. "Este o coaliţie a sărăciei"

El a mai precizat faptul că, deşi Pilonul 2 este un fond privatizat, el se află sub egida Guvernului şi astfel, legal, procedura ar fi fost cât se poate de corectă.



Senatorul s-a plâns apoi şi de inflaţia care a crescut foarte mult la noi în ţară şi găseşte vinovată pentru această situaţie actuala coaliţie de la guvernare.





„Acest Pilon 2 este un fond privatizat, însă este în subordinea directă a Guvernului. Nu se pot face alte investiţii decât cele aprobate. Acest Pilon 2 îţi asigură automat că, peste un număr de ani, investiţiile efectuate prin Pilonul 2 vor reveni ca pensie. Am numit această coaliţie una a sărăciei. De fapt, nu o numesc eu aşa, din păcate o numesc datele oficiale. Acum două zile aceste date oficiale au arătat că absolut toţi indicatorii dintr-un coş de consum au ridicat inflaţia la aproape 14 la sută. Ce mai este de spus? Normal că sărăcim fiecare dintre noi atunci când ni se evaporă din banii noştri cel puţin 10-12 la sută prin intermediul inflaţiei. Această inflaţie o putem numi galopantă în termeni de teorie economică. Vom sărăci toţi pentru că nu există nişte măsuri concrete pe care noi la USR le-am propus. Nu există aceste măsuri care să contracareze efectul creşterii preţurilor”, a concluzionat Remus Negoi.





Imediat după ce Legea Offshore a fost adoptată de Plenul Senatului, parlamentarii USR au venit cu un amendament, care însă nu a fost adoptat de coaliţia PSD-PNL. În acest amendament se propunea ca banii care revin statului român din exploatarea gazelor din Marea Neagră să fie direcţionaţi către Pilonul 2 de pensii. Senatorul constănţean Remus Negoi, de la USR, a explicat pentru „Cuget Liber“ la ce ar fi ajutat această măsură.„Noi am votat pentru Legea Offshore, pe care o aşteptăm de prea mult timp şi pentru care am observat un fel de festival al ipocriziei din partea altor partide care îşi dădeau coate care mai de care să iasă mai în faţă şi să îşi asume caimacul din cafea. Această lege a fost, din păcate, blocată de PSD cel puţin patru ani, apoi a fost blocată încă doi ani şi de actualul ministru al Energiei, dar bine că măcar s-a deblocat în al 13-lea ceas. Problema este la modul în care banii obţinuţi din impozitele aferente sunt direcţionaţi. În momentul acesta s-a propus crearea unui fond naţional de dezvoltare, un fel de PNDL al offshore-ului, care să se îndrepte către construcţii de conducte de gaze şi aşa mai de parte. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în 2007 cu banii din privatizarea BCR. Acei bani s-au evaporat fără să ştim unde. S-a spus atunci că acei bani se vor băga în drumuri, autostrăzi, şcoli şi spitale. Nu am văzut nimic din toate acestea. Ceea ce am propus noi este ca o bună parte din banii obţinuţi din surse proprii să fie direcţionaţi către Pilonul 2 de pensii. În felul acesta, absolut toţi românii ar beneficia. Aceşti bani vor fi investiţi către domeniile cheie de dezvoltare, astfel încât, după 35 de ani de cotizare, un tânăr de 30 de ani să aibă aproximativ 40.000 de euro în contul său personal. Nu neapărat în plată de pensii directă, ci pur şi simplu în investiţii”, a declarat Remus Negoi pentru „Cuget Liber“.