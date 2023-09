Comuna Adamclisi revine în atenția turiștilor. "Pentru comunitatea noastră, a fost un test de implicare"

Administrația locală din comuna Adamclisi are mai multe proiecte în implementare, unul dintre acestea referindu-se la asfaltarea drumurilor din satul Urluia.Viceprimarul cu atribuţii de primar, Ion Dumitru, a explicat pentru „Cuget Liber” care este stadiul acestui proiect, care se aproape de finalizare.„Lucrăm intens la asfaltare în satul Urluia. Avem 4, 5 kilometri de drum de asfaltat, iar într-o lună vor fi gata. În acest moment, lucrarea este executată în proporție de 60-70%. S-a turnat primul strat de asfalt și se lucrează la rigolele betonate și accesele la proprietăți. Este un proiect ambițios, ținând cont că, în urmă cu trei ani, am încheiat și alte contracte de asfaltare în satele Adamclisi și Zorile. Mai rămâne doar o singură localitate în atenția noastră: Abrudul. O să vedeți rezultatul acestor asfaltări peste un an: populația o să înceapă să-și amenajeze casele, curțile, gardurile. Așa a fost și în celelalte sate. Bineînțeles, ne dorim să atragem și investitori având infrastructură, apă, șosea. Așa crește puterea economică a localității și numărul de locuitori”, a declarat Ion Dumitru.Care ne-a povestit şi despre construirea unor case mortuare în satele adiacente şi despre digitalizarea unor clădiri importante din Adamclisi.„Mai avem în implementare proiecte precum cel cu casele mortuare. Una va fi în Zorile şi alta în Urluia. Ambele sunt pe AFIR. La fel, vorbim şi despre reabilitarea Căminului Cultural din Zorile, care ar trebui să fie gata în jur de 10 zile. Mai avem reabilitarea prin PNRR a liceului din Adamclisi, reabilitarea sediului primăriei şi reabilitarea dispensarului medical. Toate aceste proiecte sunt implementate prin PNRR. Mai vorbim şi despre digitalizare la sediul primăriei, dar şi la liceu. De altfel, la liceu vom veni cu dotarea acestuia cu echipamente specializate şi cu implementarea mai multor cabinete de specialitate”, a mai spus Ion Dumitru.Viceprimarul a vorbit şi despre cele două spectacole grandioase care au avut loc la jumătatea lunii august, primul reușind să adune laolaltă 1.500 de spectatori, iar cel de-al doilea, 3.000 de participanți.„Haideţi să vă povestesc despre cele două spectacole pe care le-am avut la jumătatea lunii august. A fost ceva senzaţional. S-au încheiat cu bine cele trei zile ale evenimentului Festivalul Cetăților Antice Dobrogene, ce a avut loc la Tropaeum Traiani din Adamclisi. Pentru comunitatea noastră, a fost un test de implicare, test pe care pot spune că l-am trecut cu bine cu toții. Am demonstrat că putem găzdui un astfel de eveniment major și asta la doar o săptămână de la un altul similar, intitulat »La marginea imperiului«». Vreau să îi mulțumesc domnului Mihai Lupu, președinte al Consiliului Județean Constanța, pentru că a făcut posibile aceste evenimente, la fel cum le mulțumesc celor care le-au implementat, precum și tuturor participanților. Eu cred că astfel de evenimente ne reamintesc faptul că Adamclisi trebuie readus pe harta destinațiilor turismului cultural românesc. Comuna noastră poartă un nume cunoscut în toată România, care vorbește despre un trecut istoric măreț și este așezată într-un cadru natural generos. Toate aceste lucruri sunt motive pentru ca turiștii care trec pragul localității să își dorească să poposească mai mult. Depinde însă de noi să le dăm mai multe motive, iar aceste evenimente cultural-istorice (care vor continua în perioada următoare) ne demonstrează că se poate. Nu în ultimul rând, pentru noi, cei din Adamclisi, aceste evenimente sunt prilejuri foarte bune să ne oprim un pic din treburile de zi cu zi, să ne întâlnim unii cu alții și să ne bucurăm de momente tihnite împreună”, a mai spus Ion Dumitru.