În aceste momente, în Portul Turistic Tomis din Constanța are loc lansarea candidaturii din partea AUR la Primăria Constanța a lui Ovidiu Cupșa. La eveniment sunt prezente aproximativ 200 de persoane care susțin formațiunea AUR.













Ovidiu Cupșa: Mă bucur că am găsit o echipă care să mă susțină. Așa cum constănțenii știu sunt demult decis să candidez la Primăria Municipiului Constanța. Constanța are nevoie de o schimbare, cred că este cazul ca anul 2024 să fie anul acestei schimbări și sper ca toți constănțenii, în acest an, să se implice pentru ca orașul lor să devină ceea ce merită. Cel mai important oraș din România este Constanța pentru că în toată lumea aceasta orașele port sunt cele mai dezvoltate. Constanța în momentul de față este considerată un oraș provincial și trebuie să schimbăm asta, trebuie să ne redobândim mândria de a fi constănțeni. Trebuie să facem în așa fel încât copiii noștri să își dorească să trăiască aici și îmi doresc ca toți să aveți mintea limpede și inima deschisă să veniți în 2024 la vot și să fie anul schimbării la față al Constanței. Dumnezeu să apere Constanța!



















La eveniment este prezentă și Ramona Bruynseels, membră AUR.













În aceste momente a urcat pe scenă Nicolae Voiculeț, cel care interpretează câteva melodii pentru public.













UPDATE / Moment ciudat în timpul prezentării. A picat curentul iar starea este una de incertitudine.



În aceste momente Ovidiu Cupșa strigă împreună cu mulțimea "Ne-au tăiat curentul"



Între timp problema a fost remediată.











UPDATE / A picat din nou curentul!







Ramona Bruynseels: "Cine suntem noi? AUR! Ne sabotează dar nu ne dăm bătuți. Vom aștepta aici în frig pentru a reveni curentul să putem să ne continuăm programul. Nu ne închid ei gura. Doar cred că ne vor descuraja"



La eveniment sunt prezenți și Prințul Dimitrie Sturdza și senatorul Claudiu Tîrziu.







Mohamed Murad: "Sunt în Constanța din 1994. Aș fi vrut să fiu un om simplu care să lupt pentru destine. Vreau o Românie a familiei, nu a hoției. România trebuie să fie educată și dezvoltată. Vrem un viitor de aur cu oameni de aur. Nu trebuie să fim o țară care exportă oameni pe bandă rulantă. Ovidiu Cupșa este o persoană cu defecte dar are caracter și bun simt. Este un prieten care pentru noi toți este o speranță. Dacă se abate de la drumul cel bun voi fi cel mai mare dușman al lui. Dar nu cred că va fi așa. Constanța are cel mai important port. Ovidiu Cupșa trebuie sa aducă o schimbare în viața oamenilor care cred în el"Update - În acest moment și a făcut apariția pe scenă George Simion.George Simion: "E frumos aici la Constanța. Este aproape ca la Țăndărei. Eram mic și pentru noi pentru toți românii Constanța era mândria țării. Mergeam acasă și făceam compuneri despre vacanța de vară. Au trecut anii și cât de cât s-a găsit o soluție și măcar acele care alegorice ale lui Mazamăre se organizau. Acum a rămas doar carul cu boi care conduc acest județ și municipiul. Pe omul Ovidiu Cupșa trebuia să aveți demult dreptul să îl găsiți pe buletinul de vot. Trebuia să aveți aceasta șansă. Din păcate politica românească este o mizerie. Din păcate partidele vechi și obosite au alte criterii. În politica din Constanța lucrurile nu merg bine. Pe candidatul de la RAJA îl pune grasul ala de la Raja, Felix Stroe care conduce tot județul. Este frig și ar fi trebuit să avem un port turistic, plajă, istorie bogată. Nu vedem nimic. Vedem un oraș care este într-o continuă deconstrucție. Este urât, este cenușiu. Și Constanța este mică. Asta se va întâmpla până într-o zi. Am auzit că președinții își dau demisia dacă pierd alegerile europarlamentare. Vom câștiga noi și îi vom trimite pe toți acasă. Avem nevoie de voi și avem nevoie să punem patrioți la cârma orașelor și județelor noastre."George Simion: "Dragi constănțeni vă promit că împreună cu Ovidiu o să venim până în luna februarie cu o viziune turistică pentru Constanța si o viziune de dezvoltare. Pe scurt cu proiectul unui oraș în care să vă fie drag să trăiți. Așa să ne ajute Dumnezeu!"Ovidiu Cupșa: "Sunt mândru că sunteți aici în acest frig năprasnic. Ați văzut că ne-au tăiat curentul pentru că le este frică de noi. Noi suntem Constanța. Inima Constanței bate aici unde ne strângem toți. Inima Constanței bate în orice loc. Inima Constanței nu bate în cei care conduc astăzi primăria. Pentru că aici nu e casa lor. Unii au case la Monte Carlo, alții la București și alții la Eforie. Înainte oamenii ne invidiat ca suntem din Constanța. Acum lucrurile s au schimbat dramatic. Totul e gri și dărăpănat. Pot să vă promit că voi fi același Ovidiu Cupșa pe care îl cunoașteți dintotdeauna. Nu vă promit decât că împreună cu AUR și cu George Simion vom veni cu o echipă de oameni care iubesc Constanța. Nu ne intimidează păpușarul care conduce acum Constanța! Am bătut palma cu George Simion pe un singur lucru. Să respectăm valorile fundamentale ale oricărui roman de bun simț. Asa să ne ajute Dumnezeu!"