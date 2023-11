Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continuă lansarea candidaților la primării. În aceste momente la sala de evenimente Melody din stațiunea Mamaia are loc lansarea candidatului la Primăria Constanța, Gihan Eserghep.

În deschidere, președintele PUSL, filiala Constanța, Florentin Chiforeanu a declarat că: "Suntem cu toții emoționați. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Astăzi lansăm un prieten la Primăria Constanța."

Daniel Ionașcu: "Suntem aici pentru conducerea partidului de la Constanța. Suntem aici să lansăm un candidat special. Am avut o agricultură înfloritoare din care ne puteam hrăni. Astăzi cumpărăm de la alții pentru că nu mai avem nimic. Domnul Gihan, noi vă propunem pentru funcția de primar pentru ca și Dumnezeu din nimic a făcut lumea. Îmi place partidul aceasta pentru că aici pot să spun că facem fapte bune pentru cel de lângă noi. Niciodată nu am putut singur nimic, dar împreună putem să mișcăm țara. Trebuie să ne schimbăm pentru că altă șansă nu o să mai apucăm."









Grațiela Gavrilescu: "Dragi constănțeni, sunteți minunați. Mă bucur că ați venit să îi cunoașteți pe cei din PUSL din Constanța. Pe Florentin Chiforeanu și pe Gihan Eserghep. El a pus atât de mult suflet și l-am văzut cum se agita pentru ca totul să iasă exemplar. Ei sunt inima PUSL în Constanța. Sunteți județul cu cele mai multe etnii și ați reușit să scoateți generații de oameni de încredere."









Cristian Popescu Piedone: "Am adus cu mine o matură și un făraș pe care i le înmânez lui Gihan să se apuce de treabă și de curățenie. Si am adus și o pilă pentru a-și ascuți limba. În politică nu trebuie să intri cu limba de politician, ci trebuie să intri cu limba de om. Voi fi lângă Gihan Eserghep. El nu trebuie să promită nimic și atunci când va veni vremea alegerilor să nu zică cât de bun ar putea să fie. Trebuie să se apuce de treabă. De astăzi candidatul nostru la primăria Constanța este Gihan Eserghep. Eu, am să stau lângă el. Noi nu mințim, noi demonstrăm. El vine la primărie să aducă experiența lui pentru bunăstarea oamenilor."

























Gihan Eserghep: "Ca orice candidat am pregătit un discurs. Am fost întrebat de ce am hotărât să fac acest pas având un trai destul de liniștit acasă? Toți stăm pe margine, toți înghițim tone de praf, ne sufocăm în acest oraș. Nimeni nu dorește să se implice. Nimeni nu își asumă. Este momentul să intrăm în teren și să nu mai stăm în tribune. Îmi doresc ca fiul meu să crească în Constanța, să își dorească să rămână aici și să nu plece din oraș așa cum fac majoritatea. Suntem dezastruoși! Nu avem nicio fabrică, niciun parc industrial. Nu avem parcuri. Nu s-au tras conducte pentru irigații. Este inadmisibil în acest secol când lumea se gândește la implementarea inteligenței artificiale, noi să stăm la primărie cu dosarul cu șină. Îmi asum această candidatură. Asta este situația!"