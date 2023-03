Întrevedere Lucian Bode - ambasadorul SUA la Bucureşti. S-a discutat de accederea României în programul Visa Waiver

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a avut miercuri o întrevedere cu noul ambasador american în România, Kathleen Ann Kavalec, un subiect important al discuţiilor fiind accederea României în programul Visa Waiver."SUA este principalul partener strategic al României şi un aliat deosebit de important pentru noi. În domeniul afacerilor interne, sub auspiciile Parteneriatului strategic, România şi SUA au relaţii bilaterale foarte bune şi un dialog aprofundat, iar coordonarea dintre Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile de aplicare a legii din SUA se derulează cu rezultate foarte bune. Am evidenţiat acest lucru în cadrul discuţiei avute şi am subliniat că ne dorim să extindem această colaborare în domeniile care ne preocupă, deoarece coordonarea transatlantică, mai ales în actualul context internaţional de securitate, este deosebit de importantă", a scris Lucian Bode, pe pagina sa de Facebook.Ministrul de Interne i-a transmis oficialului american faptul că accederea României în programul Visa Waiver reprezintă una dintre priorităţile Guvernului."Un subiect foarte important al discuţiilor de astăzi a fost accederea României în programul Visa Waiver. I-am transmis doamnei ambasador că includerea în program este una din priorităţile Guvernului României şi o chestiune de interes deosebit pentru cetăţenii români. Accederea României ar reprezenta o recunoaştere a statutului de partener strategic al SUA şi ar reflecta solidaritatea care există între cetăţenii noştri. Am apreciat în mod deosebit deschiderea partenerilor americani pentru a avansa în acest dosar, ocazie cu care i-am mulţumit doamnei ambasador pentru sprijinul personal oferit în vederea includerii României în programul Visa Waiver", a precizat Bode.