Ion Dumitrache, președinte Organizația Municipală PSD Constanța: "Sunt încântat că alături ne noi este atât de multă lume. Este prima conferință de acest gen pe care o facem. A trebuit să facem ceva și să vă prezentăm fapte că de vorbe suntem sătui. Am preluat organizația municipală acum 3 ani de zile. Avem peste 6000 de membri de partid. Aceste nume se pot verifica pentru că sunt în baza de date a partidului la nivel central. Avem patru sedii funcționale. La fiecare sediu se fac activități în fiecare zi. Aceste sedii au preluat activitatea și de la cluburile de seniori. Joacă table, beau cafea și așa mai departe. Unii sunt membri, unii nu sunt. Sediul este deschis pentru toată lumea. Lucrăm la al 5-lea sediu care va fi sediul central de campanie. Îl vom deschide la finalul lunii ianuarie. Echipa noastră de campanie va avea 1000 de oameni. Asta însemnând 250 de oameni pe fiecare zonă. Aceste zone nu sunt prevăzute în statut. Este o organizare a noastră, internă. Pe partea de activități am mers din casă în casă. Am sprijinit familii nevoiașe care nu aveau nimic. Ne propunem pentru anul următor să câștigăm alegerile și le vom câștiga. Toate sondajele ne arată acest lucru. PSD are 38,8 la sută la ultimul sondaj. Confirmarea va veni odata cu alegerile europarlamentare. Suntem aici cu o parte din echipa care reprezintă Biroul Permanent Municipal. Suntem o echipă mare, frumoasă și unită"











Ion Dumitrache: "Nu vă pot spune ce candidat avem la Primăria Constanța. Avem multe variante și aceste variante stau bine în sondaje. Vorbim despre Decebal Făgădău, care încă nu este membru. Daniel Georgescu a spus că vrea și el. Noi ca echipă, după cum ați văzut, de la început l am nominalizat pe Costin Răsăuțeanu ca șef al consilierilor municipali. Cred că este o poziție din care are posibilitatea să candideze. El nu și-a anunțat intenția dar încă nu este momentul. Nu am ajuns în acea faza. Primul criteriu al candidatului este să nu producă vot negativ. Apoi trebuie să fie loial partidului. Apoi să aibă o pregătire și un istoric în mediul privat. Alegătorii sunt foarte ușor de manipulat. Eu nu am niciun fel de gând de a candida, din motive personale. Dacă aș candida, orașul asta în 4 ani ar fi incredibil. Dar am anumite gânduri pentru familie. Am intrat în acest joc politic pentru că am convingerea că pot să duc această organizație să câștige alegerile. Poate vom găsi și doamna, nu știu. Femeile trebuie să aibă aceleași șanse cu bărbații. Candidatul dacă nu are caracter, poate să aibă de toate. Nu contează pentru noi. Candidatul trebuie să aibă o echipa. Mie îmi place să lucrez în echipa"



Ion Dumitrache: "Acum 3 ani am fost numit interimar. În 6 martie am convocat conferința pentru alegeri. Eu am vrut să se organizeze de 4 ori alegeri și nu s-au organizat. Dacă se organizează, voi candida. Am făcut o muncă de 3 ani la această organizație"











Ion Dumitrache: "Am anunțat pe fiecare candidat care dorește la primărie că trebuie să vină cu un program pentru oraș. Noi am avut multe proiecte. Am propus o parcare subterană în Piața Ovidiu, de exemplu. Noi chiar și în opoziție am trecut câteva proiecte. Nu prea s-a reușit de-a lungul timpului așa ceva. Acești consilieri pe care îi avem acum, asa i-am găsit. Din punctul meu de vedere sunt câțiva care nu ar trebui să existe pe acolo. Nu o să dau nume. Pe lista aia trebuie să existe oameni care să aibă o anumită pregătire. 99 la suta lista de consilieri va fi modificată la anul"











Costin Răsăuțeanu: "Analizăm dacă o candidatură din partea mea poate să ajute. După ce vom termina analiza vom lua o decizie. Nu știu cum stau în sondaje, încă nu am terminat analiza"











Ion Dumitrache: "Opinia domnului Ciolacu și a domnului Paul Stănescu este urmatoarea: statutul. Ei nu se bagă cu recomandări în organizații din România. Vor fi candidați. Nu sunt singur. Eu am ieșit în fața dumneavoastră pentru că vorbesc de fapte. Eu nu l-am votat pe Chițac. Nu mă interesează. De aia se fac alegeri din patru în patru ani. Să existe variante. Toată lumea se plânge că nu sunt bani la buget. Eu, ca administrator al orașului, dacă nu îmi măresc sursele, de unde să fac investiții? Sunt normale și sunt PUZ-uri care sunt existente"



Ion Dumitrache: "Noi PSD nu blocăm niciun fel de dezvoltare a orașului și nu ne interesează PUZ-ul cui este. Dacă nu încalcă legea, trebuie să îl votăm. Una din sursele importante de venituri pentru oraș reprezintă industria imobiliară. Dacă nu facem o dezvoltare a orașului pe infrastructură, nu facem nimic"



Costin Răsăuțeanu: "Așa cum am zis mai devreme este o decizie pe care o voi lua împreună cu echipa. După ce ne vom consulta. Trebuie să formăm o echipa profesionistă. Sunt foarte multe de făcut. Trebuie să plecăm de la consolidarea unei echipe de specialiști care să răspundă nevoilor cetățenilor. Cele peste 40 de proiecte pe care PSD le-a lăsat la cheie trebuie să se finalizeze. Ele sunt executate foarte prost. Începem ușor ușor sa consolidăm echipa despre care vorbesc"



Ion Dumitrache: "Dacă facem analiza pe evoluția portului de când a început războiul din Ucraina, agricultura românească a pierdut foarte mult. Și are o legătură strânsă cu exportul din port. Toți care au gestionat portul până în prezent au fost lipsiți total de profesionalism și asta se vede. Sunt multe dane nefuncționale care stau părăsite"