Pregătiri pentru alegerile locale la PSD Constanța. Pe cine „măsoară” partidul

Organizaţia PSD Constanţa s-a reunit joi într-o conferinţă de presă în cadrul căreia s-au discutat mai multe probleme legate de judeţul Constanţa, dar şi de oraşul de la malul mării. Preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Constanţa, Felix Stroe, a vorbit despre viitoarele alegeri în cadrul organizaţiei, dar şi despre alegerile pentru funcţia de primar al municipiului Constanţa, preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa şi alte funcţii.„La PSD funcțiile se ocupă prin alegeri. De la Dumbrăveni până la municipiul Constanța. Aud de mult timp că voi fi schimbat din funcție. Din două în două luni s-a tot anunțat că voi fi schimbat. Între timp au avut loc alegerile din 2019, colegii mei mi-au încredințat un nou mandat câștigat cu o majoritate mare. Voi candida și la următoarele alegeri. Toți colegii au dreptul să candideze. Alegerile vor fi programate de către conducerea națională a PSD. Noi eram gata să le organizăm în 2022. Toate județele țării au fost prinse în asemenea probleme calendaristice. Nu vrea nimeni să evite alegerile. Eu îmi doresc să vină cât mai repede. Spun ferm că voi candida pentru un nou mandat”, a spus Felix Stroe.Ulterior, acesta a vorbit despre alegerile locale ce vor avea loc anul viitor. Felix Stroe a vorbit şi despre posibili candidaţi pentru aceste funcţii, care urmează să fie „măsuraţi” prin intermediul unor sondaje într-un mod echitabil în interiorul partidului.„PSD are mulți membrii cu experiență care ar putea să candideze dar avem în vedere măsurători şi pentru cei care nu sunt membrii PSD: Corina Martin, Mirela Matichescu, Costin Răsăuțeanu, Daniel Georgescu, Horia Constantinescu, George Vișan, Cristina Dumitrache și așa mai departe. PSD va avea candidați și pentru municipiu și pentru județ”, a mai spus Felix Stroe.La rândul lui, prezent la conferință, fostul senator PSD, Nicolae Moga, a spus că sondajele în interiorul partidului vor fi decise de către constănţeni.„Noi ne dorim să alegem un candidat pe care și-l doresc constănțenii. De aceea vrem să punem cât mai multe nume în sondaje să vedem care este cel mai competent. Constănțenii vor decide prin aceste sondaje. Referitor la ce se întâmplă astăzi. Actualul primar derulează niște proiecte de pe vremea vechii administrații. Dacă pot să îi reproșez ceva este faptul că aceste lucrări sunt întârziate, de proastă calitate și nesupravegheate. Noi ne dorim un candidat, care să facă din Constanța, așa cum era altădată, al doilea oraș al României. Acum, suntem undeva după locul 10. În țară există orașe superbe. Ne-au depășit din cauza faptului că am avut o administrație locală care nu s-a ocupat de bunul mers al lucrurilor în oraș”, a spus şi Nicolae Moga.Ce a spus Ion Dumitrache despre Vergil ChițacȘi preşedintele Organizaţiei Municipale PSD Constanţa, Ion Dumitrache, a vorbit despre relaţia pe care o are cu primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac şi despre proiectele pe care consilierii PSD le propun pentru bunăstarea oraşului.De asemenea, Ion Dumitrache a avut şi o remarcă la adresa şefei DGAS, Monica Poptile.„Am o relație normală cu Vergil Chițac. Noi, PSD, am trecut proiecte în consilii, amendamente și așa mai departe. Cum conduce domnul primar municipiul este responsabilitatea dânsului. Va răspunde în fața alegătorilor. A fost o alegere proastă la momentul respectiv, să fie ales. Dar acum rămâne de văzut ce se va întâmpla. Proiectele domnului Răsăuțeanu sunt pe curs. Doamna Poptile are fel de fel de întrebări retorice pe care nu le înțelege. Astăzi am discutat această problemă cu domnul primar și cu Răsăuțeanu despre cele două proiecte”, a declarat Ion Dumitrache.Felix Stroe: „Dezastrul din Constanţa se datorează alianţei PNL-USR”Senatorul Felix Stroe a adus în discuţie şi starea în care se află în aceste momente oraşul Constanţa. El îi acuză pe cei de la PNL şi USR pentru ceea ce se întâmplă astăzi în oraşul de la malul mării.„Dezastrul din Constanța aparține alianței PNL și USR. Noi suntem în opoziție și vom rămâne în opoziție. Nu ne implicăm în aceste jocuri de curtea scolii. Nu ne interesează. O temă care este de actualitate este tema Sănătății. Constanța are un mare noroc care se cheamă PNRR. Avem norocul unui ministru al sănătății, Alexandru Rafila, care ne sprijină foarte mult. În discuțiile pe care le-am avut la nivel național, am cerut cu fermitate ca atunci când se face evaluarea să fie luat în considerare faptul că, județul Constanța este în top 5 populație. Din 27 de spitale aprobate, Constanța a primit finanțare pentru două spitale prin PNRR. Ne-am implicat serios și am insistat, și am fost prezenți lângă conducerea ministerului Sănătății. Astfel, alături de București, Brașov și Timișoara, Constanța are două spitale noi. Vreau să îi mulțumesc cu această ocazie. Este un rezultat palpabil al guvernării PSD pentru județul nostru”, a declarat Felix Stroe.