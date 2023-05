LIVE TEXT. Jud. Constanţa, arătat cu degetul!/ "Sunt foarte mari probleme...Primari care au făcut tot posibilul să NU se dezvolte localitățile lor"

În aceste momente, coordonatorul PRO România Constanța, consilierul judeţean Răzvan Filipescu şi Corina Cretu, actual europarlamentar, fost Comisar European responsabil de Politica Regională şi Fondurile de Coeziune susțin o conferință de presă în incinta Hotel Del Mar, Mamaia, Constanta.







Vor fi dezbătute probleme de interes local, naţional dar şi aspecte care vizează fondurile europene, teme la zi, proiecte şi iniţiative la nivelul Parlamentului şi Comisiei Europene.







UPDATE - Răzvan Filipescu: "A trecut ceva timp de când nu ne-am vazut în acest format cu care va obișnuisem într-o anumită perioadă. Ne-am asumat rolul de a face o politică altfel faţă de partidele din judeţul Constanţa. Am realizat primul tur în Constanța cu un europarlamentar. Am mers în localitățile unde avem consilieri și nu numai. Județul nostru joacă un rol important în contextul geopolitic actual. Am văzut ce se întâmplă cu banii din PNRR și proiectele care se semnează pentru Constanța. Am început vizita cu Portul Constanța care după cum bine știm este supus unei presiuni din punct de vedere al logisticii. Este de salutat iniţiativa de a face în port două parcări. Cred că soluția o reprezintă extinderea capacităților portuare prin realizarea de noi dane. Era oportun să avem mai multe rute spre sudul litoralului. Astfel s-ar fi putut fluidiza traficul de mărfuri și pentru a scoate traficul greu din zona Constanței. În 2020 la Medgidia împreună cu Victor Ponta lansam un proiect legat de o rută de transport care să lege drumul dintre Tulcea şi Constanța cu Medgidia. Acum este un haos complet mai ales în zona Ovidiu-Lumina. Acel pod trebuie reabilitat. Am avut întâlniri cu colegii din judeţ, am discutat problemele cu care se confruntă. Am văzut primari care au făcut tot posibilul să nu se dezvolte localitățile lor. Nu am înțeles de ce. Eu ca și consilier județean am ținut foarte mult să îi arăt Corinei Crețu cât de lipsită de promovare este Constanța la nivel european. Vorbim despre o zonă în care turismul contează. Pe perioada estivală nu avem o strategie să ne unim în jurul unor proiecte de interes comun. Am făcut si ruta mănăstirilor din județ. Nu știm să colaborăm si nu avem oameni care să aibă o viziune. Cred ca ar trebui să lucrăm împreună, CJC sa aibă un rol integrator, astfel încât să avem un produs turistic. Avem o rețea de crame la nivelul judeţului Constanța care a fost uitată. Am văzut ce înseamna și agricultura la nivelul judeţului Constanta. Sunt foarte mari probleme și aici fac în apel public la toți parlamentarii de Constanța poate intră vreunul în Comisia de Agricultură"







Corina Crețu: "Mi-a făcut mare plăcere să fiu în aceste zile în Constanța alături de oameni profesioniști care au demonstrat că au putut face ceva pentru acest județ. Am câteva proiecte de suflet cu care ma mândresc în sinea mea și am conștiința împăcată că am contribuit la dezvoltarea județului. Pentru mine zona rurală este foarte importantă. Trebuie să ridicăm și să consolidăm satul românesc. Din cauza exploziei prețurilor, discrepanțele dintre mediul urban și rural s-au adâncit în loc să se minimizeze cu ajutorul fondurilor europene. Mă bucur că astăzi se vor semna noi contracte și din informațiile mele pentru programul operațional 2021 2027 Comisia Europeană ne îndeamnă să ne aplecăm către această zonă. România primește consiliere din partea Comisiei Europene. Primul proiect pe care l-am aprobat se numește retrospectiv. Este legat de porțiunea Cernavodă-Constanța. Am obținut o derogare să reluăm acest proiect pe fonduri europene. Am degrevat statul român pe această cale. În 2016 am semnat 60 de milioane de euro pentru porțiunea Dunăre Marea Neagră și vorbim de Midia Năvodari și Poarta Alba. Este foarte importantă infrastructura de toate felurile. Avem nevoie ca Dunărea să fie navigabilă tot anul. Am fost foarte tristă că întotdeauna m-sm lovit de birocrație. M-am zbătut pentru bugetul 2021-2027. Avem și PNRR care este important. Inițial s-a spus că se vor face câteva spitale noi. Data limită este 2026. Eu sunt pesimistă având în vedere comparațiile cu celelalte state. Cunosc lentoarea cu care se realizează lucrările. Nici până acum nu s-au realizat licitațiile privind stabilirea constructorilor. Sper ca România să își dea seama de aceste oportunități pe care le are și implicit administrația locală. Am fost la Tuzla, unde este o comună care are 7 km de mare și sunt șocată că nu îi folosește în niciun fel. Am rămas surprinsă de tot ce e acolo. Zici că e o comună care se afla în război. Am întâlnit și primari care evită sa folosească fonduri europene. Trebuie să existe o strategie mai mare"