Război total între Asociaţia „Constanţa Atlfel” şi Felicia Ovanesian. „Vom lua măsuri”

În ultima perioadă fostul city manager al municipiului Constanţa, Felicia Ovanesian, a devenit foarte activă în spaţiul public, mai exact pe Facebook. Postările acesteia sunt în general legate de administraţia locală şi de proiectele pe care, în opinia sa, aceasta le-a ratat total.Mai mult decât atât, Felicia Ovanesian este deseori ironică la adresa primarului Vergil Chiţac şi a întregii administraţii locale. Drept urmare, Asociaţia Constanţa Altfel, loc din care şi Felicia Ovanesian a făcut parte la un moment dat, nu a putut rămâne indiferentă şi a transmis un comunicat prin care îi răspunde Feliciei Ovanesian, încercând să clarifice lucrurile.„Doamna avocat Felicia Ovanisian a venit din proprie inițiativă și a cerut să participe la înființarea Asociației Constanța Altfel. Practic a obținut calitatea de membru fondator odată cu înființarea asociației pe data de 19 decembrie 2017. Ulterior și-a oferit voluntar și serviciile juridice. În perioada 2017-2020, doamna avocat Felicia Ovanesian secondată de asociata sa Cristina Toxin au inițiat mai multe acțiuni în justiție care au vizat proiecte imobiliare aflate în diferite stadii sau PUZ-uri. Încă de la debutul său pe baricadele asociației, doamna Felicia Ovanesian a avut inițiativa și controlul asupra tuturor acțiunilor promovate în instanță. Toate acțiunile au fost făcute la propunerea sa, iar asociația le-a susținut. În anul 2019, doamna avocat Felicia Ovanesian si-a dat demisia din cadrul Asociației Constanța Altfel, dar a continuat să gestioneze în instanțe dosarele inițiate de domnia sa”, se arată în primă fază în comunicatul transmis.Mai mult decât atât Asociaţia Constanţa Altfel spune că Felicia Ovanesian a renunţat la un moment dat să mai reprezinte acţiunea în procesele din instanţă care existau.„După ce a fost numită în funcția de administrator public în cadrul Primăriei Constanța și s-a suspendat din Baroul Constanța, doamna Felicia Ovanesia s-a retras și din biroul de avocatură pe care-l conducea. Retragerea a fost una formală pentru că a continuat să conducă acest birou prin colega sa avocat Cristina Toxin. Pe toată perioada cât a deținut funcția de administrator public, Felicia Ovanesian a avut controlul asupra dosarelor asociației prin colega sa Cristina Toxin. Pe data de 22.03.2023, Felicia Ovanesian și-a dat demisia din funcția de administrator public al orașului Constanța. În mai puțin de o săptămână, pe 28 martie a.c. doamna Felicia Ovanesian, prin partenera sa avocat Cristina Toxin, a notificat asociația că nu va mai reprezenta Constanța Altfel în instanțe. De-a lungul prestației fostei avocat Felicia Ovanesian și a partenerei sale, asociația s-a trezit în situația în care i-au fost blocate conturile de un executor judecătoresc. Acesta a pus în operă un titlu executoriu și a tras din conturile asociației bani reprezentând cheltuieli de judecată plus cheltuieli de executare ca urmare a unui proces pierdut. Procese pierdute au fost foarte multe dar biroul de avocatură Ovanesian/Toxin nu a adus la cunoștința conducerii asociației aceste sentințe. Pentru că locul de corespondență al comunicărilor în raport cu instanțele a fost desemnat la sediul biroului de avocatură Ovanesian/Toxin nici deciziile nu au ajuns la conducerea asociației Constanța Altfel. Ni s-ar fi părut corect ca avocatul asociației Cristina Toxin, partenera doamnei Felicia Ovanesian, să ne aducă la cunoștință faptul că s-au pierdut marea majoritate din procesele de care s-au ocupat. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat am fost nevoiți să plătim atât cheltuielile de judecată și în plus de executare, cheltuieli care puteau fi evitate”, mai susţin cei de la Asociaţia „Constanţa Altfel”.Felicia Ovanesian, acuzată că a adus prejudicii Asociaţiei „Constanţa Altfel”Constanţa Altfel continuă să arate în comunicatul transmis faptul că Felicia Ovanesian ar fi adus prejudicii asociaţiei şi mai mult decât atât reprezentanţii acesteia au anunţat că vor acţiona în consecinţă în acest caz. Totodată, se mai spune că postările Feliciei Ovanesian de pe Facebook au iz politic.„Menționăm că singurul proces câștigat de avocatul Felicia Ovanesian și partenera sa a fost cel în care s-a anulat vechiul regulament al parcărilor. Zeci de procese legate de probleme de urbanism au fost pierdute sau se află în diferite faze de judecată. Cele rămase pe rolul instanțelor au fost pierdute la instanțele inferioare. În consecință, cu o rată de succes spre zero, din cauza prestației avocaților Ovanesian/Toxin, Asociația Constanța Altfel a hotărât să renunțe la judecată în procesele rămase. De altfel, suma de plată pentru cheltuieli de judecată în procesele pierdute se tot mărește și a ajuns de ordinul zecilor de mii de lei. Menționăm că o parte din prestațiile avocaților Ovanesian/Toxin au fost plătite de către asociație. Având în vedere faptul că doamna Felicia Ovanesian a avut tot timpul o dublă agendă, Asociația Constanța Altfel se consideră prejudiciată prin faptul că fostul său avocat nu păstrează confidențialitatea acțiunilor și nu a înștiințat conducerea asociației cu privire la stadiul proceselor. În consecință, conducerea asociației va lua măsuri. În altă ordine de idei membrii asociației au dubii cu privire la modul în care avocații asociației Ovanesian/Toxin au gestionat aceste dosare a căror finalitate este sub așteptările tuturor. Consiliul director al Asociației Constanța Altfel consideră că Felicia Ovanesian a folosit asociația ca pe o platformă de promovare a propriilor interese și atrage atenția că actualele sale demersuri din spațiul virtual, sponsorizate constant, au iz politic”, se mai arată în comunicatul transmis.Reamintim că Asociaţia „Constanţa Altfel” este cea care l-a susţinut pe actualul edil Vergil Chiţac să câştige mandatul de primar al Constanţei.