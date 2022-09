Locuitorii din Techirghiol, invitaţi de primărie să participe la „Ziua Naţională de Curăţenie 2022”

Oraşul Techirghiol este unul dintre cele mai curate din judeţul Dobrogea şi acest lucru se întâmplă mai ales cu ajutorul administraţiei locale.În acest week-end, Primăria Techirghiol s-a alăturat unui proiect de mare anvergură care ţinteşte curăţenia în mai multe oraşe din întreaga ţară.Astfel, sâmbătă, 17 septembrie, reprezentanţii administraţiei locale din Techirghiol îi aşteaptă pe doritori să facă curăţenie în oraş, cu ocazia „Zilei Naţionale de Curăţenie 2022”.„Primăria oraşului Techirghiol se alătură Let’s Do It, România în proiectul Ziua Naţională de Curăţenie 2022. Organizatorii Let’s Do It, România doresc ca pe 17 septembrie să mobilizeze la nivel naţional peste un milion de români care, pentru câteva ore, să facă curăţenie în oraşele din care provin. Techirghiolul a fost, este şi va fi mereu parte a acestui proiect, pentru că pur şi simplu ne pasă. Astfel, sâmbătă, 17 septembrie, ora 10:00, pe faleza din faţa sediului vechi al primăriei, vă aşteptăm în număr cât mai mare pentru a ecologiza zona de promenadă a oraşului Techirghiol între limita proprietăţii cu Eforie Nord (zona Băi Reci) până la grădina botanică”, au transmis reprezentanţii Primăriei Techirghiol.