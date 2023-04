Lucian Bode: „La discuţia din coaliţie nu s-a discutat despre un anumit prag la abuzul în serviciu”

Secretarul general al PNL, ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode, a declarat că Guvernul nu a avansat un prag pentru abuzul în serviciu, considerând că acest lucru trebuie făcut de Legislativ, şi a subliniat că la discuţia de duminică a coaliţiei nu s-a discutat despre sumele de 250.000 de lei sau 9.000 de lei.„Eu am participat la activitatea de sâmbătă, de la Vila Lac, activitatea coaliţiei. 80% din timp am discutat despre amendamentele la legea privind pensiile speciale. Discuţiile legate de Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, proiectul de lege aflat în Parlament, au fost marginale şi ministrul Predoiu a fost mandatat de către coaliţie să discute cu grupurile parlamentare să găsească o soluţie. Toate explicaţiile necesare au fost date de către Cătălin Predoiu, iar dacă mai sunt necesare şi alte declaraţii, şi alte explicaţii, le va da public”, a afirmat Lucian Bode, la Parlament.El a susţinut că nu se poate ca senatorii să nu fi ştiut ce au votat atunci când au aprobat pragul de 250.000 de lei.Bode a subliniat că la discuţia coaliţiei nu s-a discutat despre o anumită sumă privind pragul la abuzul în serviciu.„Guvernul nu a stabilit un prag, poate că era mai bine să stabilească Guvernul un prag, dar atunci erau discuţii de ce nu lăsăm Legislativul, pe drept cuvânt, să vină şi să stabilească ei un prag. Am încredere că în Camera Deputaţilor se va găsi acel prag rezonabil astfel încât aceste discuţii să nu mai aibă loc. Nu a fost nimeni informat, nu doar eu, niciun membru al coaliţiei prezent la respectiva discuţie nu a discutat despre 250.000, despre 9.000 de lei sau despre altceva. Eu, participant la respectiva discuţie, nu am auzit nicio clipă vorbindu-se despre 250.000 sau 9.000 de lei”, a mai spus Bode, întrebat dacă avea cunoştinţă de cuantumul de 250.000 de lei pentru abuz în serviciu şi votat în Senat.