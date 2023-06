Mister înainte de alegerile din USR Constanţa. Nu se ştie încă cine şi pentru ce funcţie va candida!

USR Constanţa se pregăteşte intens pentru alegerile din Biroul Judeţean filiala Constanţa. Acestea vor avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 10:00, însă numele candidaţilor nu se cunosc încă. Termenul de înscriere este miercuri, ora 10:00, iar abia apoi se vor cunoaşte persoanele care vor candida la diverse funcţii. Mai multe despre aceste alegeri ne-a povestit senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi.„În acest moment sunt în curs alegerile din filialele locale pentru a stabili delegaţii care vin la conferinţa judeţeană. La fel vorbim şi despre perioada de înscriere la candidaturi pentru funcţiile din conducerea filialei judeţene, care este deschisă până miercuri la ora 10:00. Conferinţa judeţeană va avea loc sâmbătă, 10 iunie, la ora 10:00, iar dacă nu se va întruni cvorumul va avea loc duminică, 11 iunie. Dar, nu s-a întâmplat niciodată să nu fie cvorum, deci probabil că va avea loc sâmbătă. Şi tot atunci au loc şi alegerile. Se va alege preşedintele, vicepreşedinţii, numărul de membrii ai Biroului Judeţean şi cei 28 de delegaţi ai filialei judeţene care vor merge la Congresul Naţional USR de pe 17 iunie. Încă nu se cunosc candidaţii, pentru că această perioadă este încă deschisă. Nu s-a tras linie. Noi avem o platformă electronică unde fiecare membru are acces şi se va stabili cine îşi va depune candidatura propriu zisă pentru ce funcţie doreşte. Am înţeles de la Stelian Ion că va candida dar nu ştiu exact dacă deja depunerea a fost făcută. De Dumitru Caragheorghe nu ştiu nimic, în acest sens. Eu încă nu m-am înscris. Pentru că am stat patru ani în funcţia de preşedinte, din 2017 până în 2021, m-am gândit că este bine să existe alte persoane care să ajungă la conducerea filialei. Aproape sigur nu voi candida la funcţia de preşedinte, dar o voi face pentru membru în Biroul Judeţean. Am ceva experienţă şi pot să îmi aduc aportul. Aşa cum v-am spus-o şi în trecut, nu am timp să mă ocup în totalitate de această chestiune, motiv pentru care nu mă interesează funcţia de preşedinte. Va fi un număr mare de candidaţi, sunt sigur de asta. Este un moment deosebit de important. Dacă în 2021 fiecare candidat trebuia să îşi aducă aportul pentru localitatea în care a fost ales, de această dată trebuie să existe emulaţia de a candida şi la o funcţie în Biroul Judeţean pentru că acolo se iau hotărâri şi se dezbat chestiuni care ţin inclusiv de ceea ce vor face colegii noştri în alegerile locale din 2024”, a declarat pentru Cuget Liber Remus Negoi.Dumitru Caragheorghe, nehotărât, Stelian Ion nu are timp nici să răspundă la telefon!De partea cealaltă, actualul preşedinte al Biroului Judeţean USR Constanţa, Dumitru Caragheorghe, a dezvăluit că nu s-a hotărât dacă va candida sau nu.„Încă mai am timp să îmi depun candidatura până miercuri la ora 10:00. Nu m-am hotărât. Este o chestie care face apanajul organizării noastre interne. Această chestiune ţine de fiecare în parte şi fiecare decide dacă va candida sau nu va candida. Fiecare decide cum se promovează. Este exact ca în politică. Se promovează prin campanie internă, prin discuţii, prin fel de fel de publicitate. Este ceva normal, nu este nimic fantastic. Se alege Biroul Judeţean, organele de arbitraj şi cenzori şi membrii care vor participa la congresul de pe 17 iunie. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că toate aceste chestiuni fac parte din interiorul partidului. Nu este fair play ca o promovare la o candidatură internă să se facă pe canale externe. Totul este pentru membrii din filială, pentru cei care votează şi aşa mai departe”, ne-a spus Dumitru Caragheorghe.Am încercat să îl contactăm şi pe deputatul USR din Constanţa, Stelian Ion, însă aşa cum a procedat în ultimul timp, acesta nu a răspuns la telefon.Rămâne de văzut cine va fi noul preşedinte al Biroului Judeţean USR Constanţa, dar acest lucru îl vom afla abia la finalul acestei săptămâni.