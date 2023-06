Gorghiu îi cere lui Rafila să elaboreze mai repede normele planului anticancer

Preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, i-a solicitat, marţi, ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, să elaboreze până la finalul lunii iunie normele metodologice ale Planului anticancer lansat la Cotroceni şi aprobat de Parlament la finalul anului trecut.„Altfel, va fi extrem de dificil, dacă nu chiar imposibil pentru domnul ministru să explice, în propria apărare, de ce în continuare 152 de persoane mor în fiecare zi din cauza cancerului, iar anual 20.000 de pacienţi. Sau de ce România are cu 48% mai multe decese faţă de media europeană”, a spus Gorghiu, marţi, la evenimentul „Cancer Survivor”.Dezbaterea a fost organizată de senatorul PNL Nicoleta Pauliuc sub egida Zilei Naţionale a Supravieţuitorilor de Cancer şi sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.Gorghiu a subliniat că s-au făcut paşi concreţi în tratamentul şi susţinerea bolnavilor oncologici în România" şi azi un diagnostic de cancer nu înseamnă automat o condamnare la moarte, dar "încă nu e de ajuns".„Când vine vorba de cancer, cel mai grav este să se vorbească în lozinci. Se pot face mult mai multe, iar rolul substanţial aici îl au decidenţii la nivel naţional şi direct răspunzători. Care trebuie să lucreze concentrat şi unitar. Cifrele statistice arată că suntem încă departe de ceea ce ne-am dori. Să spunem lucrurilor pe nume. Cancerul este a doua cauză principală de deces în România: 19% din totalul deceselor sunt din cauza cancerului. 9 din 10 români sunt financiar vulnerabili în cazul unui diagnostic de cancer”, a afirmat Alina Gorghiu.