Alina Gorghiu: „Consiliul Concurenţei, unul dintre pilonii democraţiei”

Preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a evidenţiat, joi, rolul Consiliului Concurenţei, unul dintre "pilonii democraţiei", de a asigura o piaţă liberă, asigurând instituţia că va rămâne independentă şi profesionistă.„Consiliul Concurenţei este una dintre instituţiile cu care Senatul are o colaborare strânsă. Multe dintre proiectele de lege care trec prin Senat au nevoie de punctul de vedere al Consiliului. Am văzut că doar anul trecut au fost 174 de puncte de vedere transmise către Parlament. Pentru mine, dincolo de acest dialog interinstituţional, Consiliul Concurenţei reprezintă unul dintre pilonii importanţi ai economiei de piaţă. Fără o autoritate în domeniul concurenţei, şi istoria ne-o arată, nu am putea vorbi de o piaţă liberă şi, implicit nu am putea vorbi de liberalism şi de politici liberale”, a afirmat Gorghiu la evenimentul „Concurenţă în actualul context economic: asigurarea funcţionării pieţelor”.Potrivit senatorului liberal, Consiliul Concurenţei este instituţia care a performat chiar şi în perioadele de criză şi care a creat „Monitorul Preţurilor”, o platformă prin care orice român poate verifica preţurile la carburanţi şi la produsele alimentare, un instrument pentru a elimina specula şi creşterile nejustificate de preţuri.Gorghiu a apreciat ajutorul pe care Consiliul Concurenţei îl oferă Moldovei şi Ucrainei, prin acordarea de asistenţă tehnică agenţiilor omoloage din aceste două ţări