Primăria Hârşova cumpără echipamente sportive pentru recreerea în aer liber

„Din grijă pentru sănătatea dumneavoastră, pentru a încuraja mișcarea și activitățile sportive, în cadrul proiectului Borderless Health Through Sport and Cooperation – United in the Battle Against Diseases, Primăria Orașului Hârșova a achiziţionat un număr de 30 de biciclete, ce vor fi puse la dispoziția hârșovenilor și vor putea fi utilizate pe raza orașului nostru. Cele 30 de biciclete vor fi împărțite între cele două centre de ridicare/predare – Stadionul Orășenesc Hârșova (10 biciclete) și Primăria Orașului Hârșova (20 de biciclete) – și vor putea fi ridicate în baza buletinului și a unui proces verbal de predare-primire, conform regulamentului privind folosirea acestora, pe care îl regăsiți la adresa: regulament-biciclete.tiiny.site. Totodată, vă informăm de faptul că în zona Parcului central au mai fost amplasate două mese de tenis, ce vor putea fi utilizate gratuit de către toți iubitorii acestui sport, urmând să achiziționăm mobilier urban și pentru iubitorii de șah şi table. Mereu atentă la nevoile cetățenilor, Primăria Orașului Hârșova va continua să implementeze proiecte benefice pentru comunitate, menite să îmbunătățească calitatea vieții pentru hârșoveni”, au transmis reprezentanţii Primăriei Hârşova.





Administraţia locală din Hârşova are grijă de sănătatea locuitorilor oraşului şi a implementat un nou proiect benefic pentru aceştia. Astfel, în Parcul Central din Hârşova vor fi distribuite nu mai puţin de 30 de biciclete, două mese de tenis şi mobilier urban pentru iubitorii de şah şi table.