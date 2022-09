Primăria Năvodari urgentează racordarea blocurilor la reţeaua de gaze

„Am avut o nouă întâlnire cu reprezentanții Distrigaz pentru a urgenta realizarea branșamentelor blocurilor și apartamentelor din Năvodari la rețeaua de gaze naturale. Am discutat cu Adrian Dobrea, director regional DistrigazSud Rețele, și cu Marian Constantinescu, șef sector Constanța, punctual, situațiile cu care se confruntă atât asociațiile de proprietari, cât și locatarii, în procedurile de racordare și realizare a branșamentelor ori a extinderilor rețelei de gaze naturale. Am centralizat toate problemele semnalate cu fiecare bloc și scară de bloc. Fiecare situație, fie că vorbim de întârzieri, lipsă documente etc., va fi analizată și rezolvată cu celeritate. Conducerea Distrigaz, căreia îi mulțumesc pentru sprijin, ne va ajuta să urgentăm toate lucrările și dosarele astfel încât oamenii să beneficieze de gaze cât mai repede. Am primit asigurări că branșarea apartamentelor se va face mult mai repede, iar lucrările pentru extinderea rețelei de gaze sau pentru executarea branșamentelor la scara de bloc se vor realiza în regim de urgență. Rog, încă o dată, asociațiile să verifice dosarele, situația cererilor depuse, dacă există toate documentele necesare, deoarece majoritatea situațiilor de întârzieri au fost cauzate de acest tip de probleme”, a declarat Florin Chelaru.





Primarul din oraşul Năvodari, Florin Chelaru, vrea să urgenteze racordarea la gaze a tuturor blocurilor din localitate. Astfel, edilul s-a întâlnit cu reprezentanţii reţelei DistrigazSud şi a discutat cu aceştia problema, astfel încât totul să fie rezolvat într-un timp cât mai scurt.