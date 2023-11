Primarii din judeţul Constanţa sunt disperaţi. „Trebuie să găsim sponsori pentru cadourile copiilor de Crăciun”

Perioada sărbătorilor de iarnă se apropie cu paşi repezi, iar primăriile din comunele judeţului Constanţa se pregătesc să îl aducă pe Moş Crăciun în sufletele celor mici. Anul acesta a fost unul destul de greu pentru majoritatea administraţiilor locale din judeţ, iar în acest moment primarii fac eforturi disperate să găsească fonduri pentru a le oferi această bucurie copiilor, aşa cum s-a întâmplat şi în anii trecuţi.„Este o perioadă în care nu putem să aducem bucurie în sufletele copiilor. Cumpăna, în ultimii 5 ani, a împodobit bradul de Crăciun datorită bunăvoinţei unor locuitori ai comunei Cumpăna care ne-au chemat să ne doneze acel brad. Cu toată bucuria, omul ne-a donat un brad. Noi, avem în dotare din anii anteriori acele aranjamente luminoase care, chiar dacă sunt un pic mai sărăcuţe, putem să le facem această bucurie copiilor. În situaţia în care nu vom găsi parteneri privaţi care să ni se alăture, şi noi la rândul nostru vom analiza foarte atent această problemă. Având în vedere că mai avem termen aproape jumătate de lună, eu am încă această credinţă că nu vom abandona această tradiţie care nu a constant în cadouri costisitoare aici la Cumpăna. Numărul de peste 2.000 de copii face ca valoarea să crească. Dacă am fi avut 100 de copii, ne era mai uşor, dar la noi nu este posibil acest lucru. Important este să existe acel simbol al Crăciunului. Se ştie că există Moş Crăciun şi ştim că va veni. Nu pot să dau deocamdată un răspuns concret. Nu sunt de acord ca aceste cadouri să fie eliminate total. Mizez foarte mult pe parteneriatul public privat astfel încât să putem să desfăşurăm activităţile specifice acestor sărbători”, a declarat Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna.Edilul din Saraiu, Dorinela Irimia, spune că este în căutare de sponsori pentru a găsi fondurile necesare pentru această cauză nobilă.„Nu ştim în ce mod vom putea da copiilor cadouri de Crăciun. Vreau să găsesc sponsori, vreau să găsesc oameni devotaţi care să ne ajute să rezolvăm această problemă. Până în acest moment încă nu am găsit nimic, dar pentru că îmi doresc acest lucru, mă voi zbate să rezolvăm situaţia. De când sunt eu primar în Saraiu, de 11 ani, copiii au fost întotdeauna o prioritate pentru administraţia locală. Eu am încă speranţa că aşa cum ne-am descurcat şi în anii trecuţi, o vom face şi acum”, a declarat Dorinela Irimia.Aceeași situaţie este și la Adamclisi, acolo unde viceprimarul cu atribuţii de primar, Ion Dumitru, spune că va face tot posibilul să găsească bani pentru cadourile copiilor.„Vă spun sincer că umblăm în fiecare zi după sponsori. Trebuie să căutăm sponsori şi să îi şi găsim. Chiar dacă am trecut prin multe momente dificile, pentru noi copiii au fost întotdeauna o prioritate. Pentru mine, copiii contează cel mai mult şi în primul rând contează să le oferim acestora o educaţie aleasă. Am încredere că vom reuşi şi în acest an, aşa cum am făcut-o şi în anii trecuţi”, a declarat Ion Dumitru.Și în comuna Aliman, primarul George Nicola spune că educaţia pentru copii este extrem de importantă şi se caută fonduri pentru ca acei copii să nu ducă lipsă de cadouri în preajma Crăciunului.„Căutăm soluţii. Este evident că vrem să achiziţionăm pachete pentru copii. Nu am fost ajutaţi de nimeni niciodată şi am reuşit să facem acest lucru în anii trecuţi din banii proveniţi de la bugetul local. Acum, pe 24 noiembrie, vom organiza un spectacol cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Nici pentru acest spectacol nu am găsit încă bani, dar vom face tot posibilul ca el să aibă loc. Contează foarte mult educaţia copiilor. Facem toate eforturile pentru copiii noştri. Trebuie ca la, măcar un an de zile, să ne permitem să le facem o bucurie celor mici”, a declarat George Nicola.Dacă majoritatea primarilor se zbat să găsească fonduri pentru cadourile copiilor, ei bine, în Albeşti situaţia stă cu totul altfel.„Nu avem fonduri pentru aşa ceva. Nu dăm cadouri în acest an pentru copii. Pe mine mă interesează dezvoltarea comunei. Decât să oferi un cadou de 30 de lei unui copil, mai bine dai bani unor oameni nevoiaşi”, a spus viceprimarul Cristian Vlad.