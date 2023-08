Proiecte ambițioase, implementate de primarul Gabriela Iacobici, în comuna Grădina. „Eu zic că facem treabă bună”

Comuna Grădina beneficiază de mai multe proiecte care se află în acest moment în implementare.De aceste proiecte ne-a vorbit în exclusivitate primarul din Grădina, Gabriela Iacobici, cea care, de când o administrează, se ocupă de absolut toate problemele localităţii.„Avem mai multe proiecte în implementare. În primul rând,pot să vă spun despre proiectul prin care vrem să iluminăm străzile. Iluminatul stradal este foarte important. Apoi, ne ocupăm foarte mult de copii. Vom moderniza şcoala din Grădina. În sensul că o vom utila cu echipamente inteligente pentru ca toţi copiii să se folosească de ele. Mergem acum, la sfârşitul lui august, cu copiii, la Aqua Magic. I-am mai dus şi s-au bucurat foarte mult. Am asfaltat până în prezent o mare parte din străzile din localitate. Mai avem trei kilometri de asfaltat şi o vom face”, a declarat Gabriela Iacobici.Gabriela Iacobici pune accent şi pe sport, astfel că a înscris copiii la o competiţie numită „Cupa Satelor”, la care mai participă alte cinci comune.„Avem un proiect foarte frumos pentru copii care se numeşte Cupa Satelor. Suntem șase comune care am intrat în acest proiect şi desfăşurăm competiţii de fotbal între copiii comunelor noastre. Odată se joacă într-un loc, altă dată în altul. Tot la finalul lunii august, vom susţine aceasta competiţie la noi, în Grădina. Este foarte frumos pentru că prin această acţiune aceşti copii fac mişcare şi îşi dezvoltă şi spiritul competitiv. Nu sunt premii în bani, evident. Ei primesc la final tricouri, medalii, diplome şi unele cupe. Toată lumea este încântată de acest proiect, vă spun sincer. Sper să ducem această competiţie la bun sfârşit şi copiii să se bucure de un adevărat spectacol”, a mai spus Gabriela Iacobici.Edilul din Grădina a mai vorbit şi despre proiectul prin care oamenii nevoiaşi pot beneficia de o locuinţă, dar a explicat de ce nu poate implementa acest proiect în localitatea pe care o administrează.„Ar mai fi un proiect pe care am vrea să îl demarăm, dar este mai complicat. Este un proiect prin care se pot oferi case persoanelor fără adăpost. Doar că eu, aici, în Grădina, nu am cum să fac momentan aşa ceva. La noi, toţi oamenii au case. Unii mai sărăcăcioase, alţii mai de Doamne Ajută, dar toţi au case. Şi atunci nu se încadrează în acest proiect. Eu zic că facem treabă bună. Am 10 angajaţi funcţionari publici la primărie. Nu suntem foarte mulţi şi este greu să gestionăm problemele în acelaşi timp. Dar eu zic că este bine şi aşa. Dacă eram foarte mulţi, nu mai ştia stânga ce face dreapta. Era haos. Aşa, noi ne gestionăm treaba şi facem ceea ce este de făcut”, a precizat Gabriela Iacobici.Un alt proiect ambițios al primarului comunei Grădina se referă la drumul dintre localităţile Cheia şi Casian, care este doar pietruit şi nu există petic de asfalt. Astfel, oamenii care vor să ajungă la Casian, se confruntă cu bătăi mari de cap.„Avem de gând să asfaltăm un drum, care în prezent este doar pietruit, lucrare realizată din banii de la bugetul local. Este vorba despre drumul care leagă localităţile Cheia şi Casian. Acolo există deja o mănăstire, dar vrem să mai facem una. Este un loc liniştit, unde oamenii îşi pot încărca bateriile. Încet, încet, le vom rezolva pe toate”, a concluzionat edilul.