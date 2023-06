Administraţia locală din Grădina a oferit copiilor din comună biciclete cu ocazia zilei de 1 Iunie

„Avem o grămadă de proiecte. Lucrăm la şcoală pentru a o construi. Este vorba de Şcoala Gimnazială Nr.1 din Grădina. Implementăm un proiect prin PNRR legat de digitalizarea instituţiilor publice. Ne-au adus calculatoarele, urmează să vină să le monteze. Am semnat şi contractul pentru iluminatul public. Ne vom ocupa şi de procedura pentru achiziţia publică. Reabilităm parcul din faţa Căminului Cultural. Schimbăm pavelele şi facem mici reparaţii. El a fost reparat acum 10 ani. Urmează şi proiectul cu IŞJ pentru achiziţia de microbuz şcolar. Noi avem şi două staţii de încărcare electrică pentru că dacă vrem să avem microbuz, suntem nevoiţi să avem aceste staţii. Mai avem un proiect la care lucrăm. Este vorba despre dotarea şcolii cu mobilier, cu table de ultimă generaţie şi aşa mai departe. Noi am zis că până în 2024 trebuie să terminăm construcţia şcolii şi atunci vom implementa şi acest proiect. Lucrăm la alte proiecte pentru reabilitarea şi eficientizarea energetică şi termică a Căminelor Culturale din localităţile Cheia şi Grădina şi la dispensarul din Grădina. Deja am făcut studiile de fezabilitate. Am fost şi la Bucureşti pentru că avem un proiect pe asfaltare. Este vorba despre încă 3 kilometri de drum şi aveam nişte neclarităţi şi din acest motiv a trebuit să mergem la Bucureşti”, a mai spus Gabriela Iacobici.





„Este vorba despre 104 copii de la grădiniţă şi gimnaziu care au primit biciclete cu ocazia zilei de 1 iunie. Bicicletele au costat 100.000 de lei. Le-am cumpărat de la Decathlon. Copiii au fost foarte bucuroşi, se vede în toate fotografiile. Este vorba despre fericirea lor. Ne-am gândit ca în loc să facem spectacole, să le cumpărăm aceste biciclete să se plimbe toată vara. Un spectacol mă costa 40.000 de lei şi chiar nu se merita. Acum 5 ani de zile am avut o sponsorizare şi le-am cumpărat atunci biciclete. Şi acum ne-au spus copiii că li s-au stricat acele biciclete. Şi am zis să le luăm iar. Bicicletele sunt pe mărimi. Am primit un tabel de la şcoală şi noi le-am cumpărat după vârsta copiilor. Este o bucurie adusă în sufletul lor. Şi în felul acesta promovăm şi protejarea mediului înconjurător. Aşa cum auzim peste tot, trebuie să păstrăm mediul înconjurător, să nu poluăm. Şi noi îi învăţăm acest lucru pe copii. Dacă nu au biciclete acum când sunt mici, când se vor mări nu vor şti să meargă pe ele. Vin la şcoală cu ele, se plimbă pe unde vor, deci acest proiect al nostru îi ajută foarte mult”, a declarat pentru Cuget Liber primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.Gabriela Iacobici ne-a povestit şi despre multele proiecte pe care le are în implementare. Astfel, la Grădina se construieşte o şcoală nouă, unul dintre cele mai importante proiecte, dar mai sunt şi altele.