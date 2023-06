Un elev care provine dintr-o familie cu 14 copii, premiat la concursurile de interpretare la oboi

Sebastian Rebleanu, un elev din Giurgiu, în vârstă de 13 ani, care provine dintr-o familie cu 14 copii, toţi pasionaţi de muzică, se poate mândri cu adevărate performanţe obţinute la diferite concursuri în ţară şi în străinătate în arta interpretării la oboi, iar pentru el acest instrument pare să nu mai aibă niciun secret.







„Sunt elev în clasa a şasea la Colegiul Naţional 'Ion Maiorescu' din municipiul Giurgiu şi studiez oboiul din clasa a treia, când m-am înscris la Şcoala de Muzică şi Arte Plastice 'Victor Karpis'. E un instrument care mi-a plăcut mie, când am dat proba de înscriere la şcoala de muzică, nu erau foarte multe instrumente de ales, doar flautul şi oboiul, pentru că îmi doream neapărat să studiez un instrument de suflat. La Şcoala de muzică am trei fraţi care studiază flautul şi două surori care studiază vioara. Eu sunt singurul cu oboiul”, povesteşte Sebastian.

Despre familia sa vorbeşte cu dragoste şi mândrie.







„Suntem 14 fraţi, cinci fete şi nouă băieţi, cea mai mică este o fetiţă care s-a născut în acest an de Paşte şi o dăm şi pe ea la Şcoala de muzică, iar cel mai mare este un frate în vârstă de 17 ani, la liceu, care a făcut pianul până în clasa a opta. Nu e întrecere acasă, dar toţi fraţii cântăm. Tata este pompier şi mama e casnică. La liceu vreau să merg tot la Colegiul 'Ion Maiorescu', iar mai departe aş vrea şi să predau oboiul, dar şi să fac altceva, şi anume Stomatologia. La clasă cele mai mari note le am la Biologie'', povestește el.

Cu oboiul său, a obţinut numai premiul întâi la toate concursurile naţionale şi internaţionale la care a participat. În acest an, deja a obţinut două premii întâi şi o sută de puncte la Olimpiada Zonală de interpretare instrumentală de la Buzău.







Şi profesoara sa, care îi îndrumă paşii, Mariana Iliescu, are doar cuvinte de laudă la adresa micuţului artist.







„E un copil dornic să studieze, chiar dacă nu avem ore îmi dă telefon şi mă întreabă dacă am o oră liberă să vină la şcoală să mai studieze. Este foarte serios, are un ceva aparte al lui. În clasa a treia a venit la preselecţie, am văzut că e făcut pentru oboi şi fizic pentru că nu are buzele prea groase şi nici degetele prea lungi ca să îl încurce la clape. Este un copil foarte serios, gândeşte matur, prin prisma faptului că sunt atâţia fraţi, probabil, el gândeşte altfel şi e mult mai ancorat în realitate”, a spus profesoara.







Sebastian Rebleanu a fost invitat să participe şi la diferite concerte pe scena Ateneului ''Nicolae Bălănescu'' din municipiul Giurgiu.







Copil ambiţios, Sebastian Rebleanu se pregăteşte acum pentru concursul - Marele Premiu de Interpretare Instrumentală care va avea loc la Palatul Copiilor din Bucureşti, în perioada 5 - 10 iunie.