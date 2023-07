Radu Oprea: „Ordonanţa de Urgenţă privind programul Construct Plus a fost aprobată”

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă privind derularea Programului naţional Construct Plus, a informat ministrul Economiei, Radu Oprea.







„Ordonanţa de Urgenţă pentru aprobarea şi finanţarea programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii, Programul Construct Plus, a fost astăzi aprobată în şedinţa de Guvern. A fost în primă lectură în prima şedinţă de Guvern a Cabinetului Ciolacu, am făcut atunci o prezentare în care am spus de ce este necesară o astfel de schemă de ajutor de stat, pentru că astăzi importăm 8,2 miliarde euro materiale de construcţii pentru toate lucrările pe care le avem în operă, fie că vorbim despre marile proiecte de investiţii, fie că vorbim despre proiectele prin Anghel Saligny sau construcţiile private”, a declarat Oprea, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern.







Potrivit acestuia, Guvernul doreşte să echilibreze balanţa comercială în acest domeniu, să dezvolte noi capacităţi de producţie în zonele defavorizate, să sprijine achiziţia de licenţe, de brevete, să stimuleze proprietatea intelectuală, astfel încât şi constructorii români să fie mai implicaţi în partea de cercetare - dezvoltare pe materiale noi.