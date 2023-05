Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Constanţa îşi începe activitatea într-o nouă formulă. „Avem de muncă!”

Reprezentanții Regiei Autonome Judeţene de Drumuri, societate aflată în subordinea CJC, a susţinut vineri o conferinţă de presă cu privire la activitatea pe care a început-o în urmă cu puţin timp. La eveniment au fost prezenţi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii, Dorel Sauciuc şi directorul general al societăţii, Răzvan Zagon.În cadrul conferinţei a fost prezentată starea reală a societății. Este vorba despre patrimonial existent, situația clară a profitului și datoriilor, dosarele de pe rolul instanțelor de judecată precum și planurile de viitor ale conducerii Societății „Drumuri Județene Constanța”.„Peste 100 de km de drumuri de pământ. 63 de km de drumuri pietruite. 703 km de drumuri asfaltate, dintre care 507 km, drumuri judeţene necadastrate. Sunt cifre din care reiese foarte clar: Avem de muncă”, a spus Mihai Lupu.El a continuat apoi să vorbească despre RADJP şi despre ceea ce reprezentanţii acestei societăţi pot face pentru reconstruirea drumurilor judeţene.„Am preluat o regie, RADJP, decapitalizată complet, lipsită de mijloace de lucru, echipamente şi utilajele necesare desfăşurării optime a activităţii. Avem o rețea de drumuri judeţene care ar putea reprezenta o alternativă eficientă la drumurile naţionale și care permite ca persoanele și mărfurile să circule repede și în siguranță. O rețea de drumuri spre care trebuie să ne uităm cu mare responsabilitate și pe care trebuie să o valorificăm la maximum pentru a pune în valoare realul potenţial al județului Constanța. Din fericire, RAJDP este condus în prezent de un Consiliu de Administraţie operativ, care şi-a dovedit eficienţa în ultimul an şi jumătate. O echipă managerială care ştie foarte bine ce are de făcut şi alături de care, Consiliul Judeţean Constanţa porneşte la drum, astăzi, cu o resetare totală. Transformarea RAJDP, votată de consilierii judeţeni, vine ca o consecinţă a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, dar mai ales, din necesitatea de a valorifica la maximum întregul patrimoniu al regiei. Am convingerea că noua societate va răspunde mult mai eficient tuturor provocărilor pe care le avem de trecut pentru a scoate județul din noroi. Iar asta este posibil cu un mecanism foarte bine pus la punct, în care fiecare să știe exact ce are de făcut și cu toleranţă zero față de scurgerile financiare și contracte clientelare. Scopul companiei este de a construi, a repara şi a face drumurile judeţene mai bune și mai sigure”, a mai spus președintele Consiliului Județean Constanța.Prin transformarea RAJDP Constanța vor putea fi accesate mai multe proiecte, intenția conducerii companiei fiind de a aduce și importante fonduri europene.„Vrem să-i stimulăm pe angajați, să specializăm personalul existent. Politica noastră socială presupune încurajarea angajaților, astfel încât lucrările să fie realizate profesionist, cu respectarea termenelor de execuție”, a spus şi Răzvan Zagon.„Vom duce leasing-urile până la capăt, iar cheltuirea banului public se va face numai cu respectarea legislației și cu transparență totală. Vom retehnologiza societatea prin achiziția de mașini și utilaje performante, astfel încât întreaga infrastructură rutieră a județului Constanța să fie sigură și modernă. Vorbim aici, atât de îmbrăcămintea asfaltică, dar și de signalistica rutieră și de celelalte elemente care sporesc siguranța unui drum. Avem în lucru drumuri pe care nu s-a intervenit de la realizarea lor, în mileniul trecut”, a promis directorul general al Societății „Drumuri Județene Constanța”.În plus, în lucru se află o aplicație privind starea drumurilor. Aceasta va veni în sprijinul tuturor cetățenilor ce folosesc infrastructura rutieră județeană constănțeană.