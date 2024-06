Afecțiuni la care sunt predispuși copiii în perioada sezonului estival

Anotimp al vacanţelor şi al concediilor, vara este anotimpul preferat al copiilor, dar şi al părinţilor, care fac totul pentru ca micuţii să se poată bucura de plimbări în aer liber, de soare, apa mării, nisipul plajelor, ozonul pădurilor etc.Dincolo de aceste lucruri cu adevărat plăcute, dr. Chiraţa Blacioti, medic primar pediatru, atrage atenţia că sezonul estival ascunde nenumărate pericole pentru sănătatea copiilor. Aşadar, fiecare anotimp vine cu un tip propriu de patologie. Vara îi şicanează pe cei mici cu probleme digestive, uneori severe, deranjamente stomacale, majoritatea de origine virală, plus eternele toxiinfecţii alimentare, datorate combinării incorecte a alimentelor, dar şi depozitării acestora în condiţii improprii. „Ne vin mereu la consultaţii copii cu deranjamente serioase la stomac, pentru că au mâncat alimente pe bază de maioneză, iar la desert, îngheţată. Au fost ani cu cazuri de toxiinfecţii serioase, copiii având stare foarte proastă, cu vărsături şi febră, fiind nevoiţi să ajungă la spital. Aşadar, întrucât vara alimentele se strică mult mai uşor, copilul trebuie servit cu produse proaspete (legume şi fructe) sau bine preparate termic (valabil pentru carne, ouă etc.). Cât priveşte lactatele, cele pasteurizate sunt recomandate, cu condiţia de a verifica valabilitatea şi eticheta în general, dar şi a de cumpăra numai din locuri sigure”, precizează medicul.Lista afecţiunilor estivale continuă cu otitele, cauza fiind bălăceala în mare, în piscine sau în apele locale. Copiii, fiind mai sensibili, cu un sistem imunitar nu atât de bine dezvoltat încă, sunt predispuşi la otite. De aceea, medicul recomandă curăţarea urechilor micuţilor de cerumen, înainte de a fi lăsaţi în apa rece, astfel încât apa care pătrunde în urechi să se poată scurge uşor, fără să formeze o bulă în interiorul urechilor. Ideal ar fi ca urechile copiilor să fie curăţate după fiecare ieşire din apă. La joacă, micuţii pun mâna pe tot felul de obiecte încărcate de microbi, apoi se şterg la ochi, la gură. Pentru ca lucrurile să nu se complice, conjunctivita trebuie tratată neapărat de specialist. Nici spuzeala (o iritaţie a pielii cauzată de transpiraţie sau folosirea exagerată a şerveţelelor umede) nu trebuie neglijată. Iniţial, aceasta se manifestă prin senzaţii puternice de mâncărime, apoi prin mici pete roşiatice. Cu toate că nu reprezintă un pericol, pentru a se vindeca, cel mic are nevoie de o igienă zilnică, mai precis de un duş dimineaţa şi unul seara, cu apă simplă, pentru a-l proteja de atacurile compuşilor chimici din loţiunile de baie sau săpunuri.Deshidratarea stă şi aceasta la pândă, urmările fiind uneori extrem de neplăcute. De aceea, ideal ar fi ca toți copiii să bea un pahar cu apă după fiecare jumătate de oră. Şi sucurile naturale preparate în casă, cu miere şi apă plată sunt foarte bune.Referitor la arsurile solare, insolaţia, nici acestea nu trebuie neglijate, datorită urmărilor extrem de neplăcute. De aceea, orele de expunere corecte sunt până în ora 11.00 şi după ora 17.00, per total, copiii trebuind să stea la soare maximum două ore.