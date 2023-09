Arsurile în gât sunt declanşate de numeroase afecţiuni

Cu toții am experimentat, la un moment dat, arsuri în gât, o inflamație dureroasă a părții din spate a gâtului, cea mai frecventă cauză fiind un virus. Pe lângă senzația de arsură sau mâncărime la înghițire, o persoană cu o infecție virală a gâtului poate prezenta și tuse, nas care curge, răgușeală și/sau diaree (la copii).Deseori, cauza infecției este bacteriană, cunoscută ca infecție a amigdalelor, care, dacă este lăsată netratată, se poate răspândi și poate duce la complicații grave, cum ar fi febra reumatică, scarlatină și inflamația renală. Alte simptome includ: febră, ganglionii limfatici umflațipetele albe pe amigdale, boala de reflux gastroesofagian (GERD). Potrivit dr. Alina Vasiliu, simptomul distinctiv al GERD este o senzație de arsură în piept, cunoscută sub numele de arsuri la stomac. Acesta apare în momentul în care acidul stomacului curge înapoi în esofag. Uneori, acidul poate ajunge la nivelul gâtului - reflux laringofaringian (LPR). „Interesant este că jumătate dintre persoanele cu această problemă au ceea ce este cunoscut drept reflux silențios, ceea ce înseamnă că nu suferă arsuri la stomac. Alte simptome ale afecţiunii includ: iritarea cronică a gâtului, tuse cronică, răguşeală, flegma excesivă a gâtului, dificultate la înghițire. O altă afecțiune care provoacă arsuri în gât este esofagita, o inflamație a esofagului. Atunci când acidul stomacului ajunge în gât, poate provoca iritații și inflamații, ceea ce duce de obicei la o senzație de arsură în gât, pe lângă dificultăți la înghițire și/sau durere la înghițire. Alte cauze potențiale ale esofagitei includ infecții, radioterapie în zona gâtului, ingestia anumitor medicamente etc”, a explicat medicul.Glosodinia este termenul medical pentru arsurile în gât, de la nivelul limbii, buzelor sau gingiilor. Cu toate acestea, o persoană cu sindromul gurii arzătoare poate avea, de asemenea, o gură uscată și/sau un gust sărat sau metalic în gură. În acelaşi timp, oamenii se pot confrunta cu secreții postnazale, care apar atunci când mucusul și lichidul din sinusuri și nas se scurg în gât. Acesta poate crea o senzație de iritație și arsuri în gât.De asemenea, trebuie precizat că există multe cauze diferite ale apariției scurgerilor postnazale, inclusiv: alergii, infecții sinusale, infecții virale precum răceala, utilizarea excesivă a anumitor decongestionanți fără rețetă. Atunci când suferiţi de arsuri în gât, puteți încerca: gargara cu apă caldă și sare, consumul de lichide calde, cum ar fi ceaiul cu miere. În plus, mai puteţi încerca, înghețata sau fructele congelate, chiar și ceaiul sau apa rece, pentru că pot reduce arsurile în gât.Pornirea unui umidificator pentru a adăuga umiditate în aer va împiedica uscarea gâtului, la fel ca şi adminstrarea unui analgezic. Nu uitaţi nici de consumul de multe lichide suplimentare, în special apă şi de renunțarea la fumat, care poate irita gâtul.