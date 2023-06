Ceapa roșie ajută la împiedicarea depunerilor de colesterol în artere

În caz că nu știați, ceapa roșie este cea mai bogată în vitaminele A, B și C, săruri minerale precum fosfor, natriu, calciu, magneziu, zinc și fier, acid folic și biotină, substanțe cu caracter antibiotic și diuretic. Specialiștii spun că proprietățile sale se păstrează intacte dacă se consumă în stare crudă. Această legumă este considerată a fi un adevărat dezinfectat natural, ce poate fi utilizat cu succes împotriva gripei, dizenteriei, răcelii și altor tipuri de infecții, datorită conținutul său bogat în sulfat. Trebuie doar ca în perioada de boală să consumați cel puțin 30 de grame din această legumă. Totodată, aceasta este eficientă împotriva multor bacterii, cum ar fi bacillus subtilis, salmonella și E.coli. Ceapa nu are totuși o acțiune la fel de intensă ca a usturoiului, întrucât în ea se găsesc doar un sfert din compușii sulfului, care fac parte din compoziția usturoiului. Datorită compoziției sale, consumul de ceapă previne degradarea celulară, combate formarea tumorilor și reduce dramatic procesele inflamatorii. În plus, este indicată în orice problemă cardiovasculară, ajutând la împiedicarea depunerilor de colesterol în artere. Nu în ultimul rând, ceapa roșie este un calmant excelent, fiind de mare ajutor în crizele de nervi sau atacurile de panică, cele din urmă fiind curmate imediat ce zdrobiți o ceapă și respirați ținând-o aproape de nas.