Câte kilograme cântăriți? Care este greutatea ideală, în funcție de vârstă

O greutate normală nu este necesară doar din motive estetice, ci mai ales din motive medicale. În principiu, susțin specialiștii, nu există o greutate ideală universală, ci se ţine cont şi de indicele de masă corporală, care se conformează propriilor caracteristici, adică înălțime și sex. Mai mult decât atât, greutatea ideală se modifică odată cu vârsta, deoarece corpul uman se schimbă constant, în funcție de obiceiurile alimentare și de momente precum sarcina, în cazul femeilor.Deseori, femeile au tendinţa de a considera greutatea ideală la un nivel foarte mic, ceea ce conduce la decizia de a urma diete inutile. În schimb, bărbații cred că greutatea ideală este mai mare decât cea recomandată.Aşadar, cum se calculează greutatea ideală în funcţie de înălţime? Este o întrebare pe care și-o pun mulți, de fiecare dată când cântarul arată valori care nu le prea convin. De exemplu, multă vreme a circulat ideea că un adult trebuie să aibă cu zece kilograme mai puţin numărul de centimetri peste un metru al înălţimii pe care o au. Adică, la un 1,65 m, greutatea ideală ar fi de 55 de kilograme, iar la 1,70 m, ar trebui să aibă 60 de kg.Observând limitările acestei metode de calcul, o mare societate de asigurări din New York, a elaborat o formulă mai complexă pentru a calcula greutatea ideală, care, potrivit autorilor ei, poate prezice cea mai mare speranţă de viaţă. Conform acestei formule, în cazul bărbaţilor, greutate ideală (kg) este egală cu 50 + 0.75 x numărul de centimetri peste înălţimea de 1.50 metri + 0.25 x numărul de ani peste 20.Astfel, greutatea ideală a unui bărbat cu o înălţime de 1,70 metri de 30 de ani se va calcula în felul următor: 50 + 0,75 x 20 + 0,25 x 10 = 67,5.Aşadar, greutatea ideală a acestui bărbat ar fi de 67,5 kg.În cazul femeilor, valoarea din formulă trebuie înmulţită cu 0.9. Prin urmare, având aceeaşi înălţime, o femeie de 30 de ani, ar trebui să aibă 60,75 kg pentru a avea o greutate ideală. Potrivit dr. Eleonora Dina, nici această formulă n-ar trebui să fie luate drept literă de lege. Formulele acestea de calcul al greutăţii ideale pot fi utile, dar nu sunt suficiente. O evaluare, atunci când o face un medic sau un nutriţionist, nu se opreşte doar la cântărire şi măsurarea înălţimii. Se măsoară şi alţi parametri. Se măsoară circumferinţele corporale, pliurile de grăsime, se fac analize mai complexe ale compoziţiei corporale. Un lucru mai important în valoarea antropometrică este compoziţia corporală, care vă permite o clasificare mai exactă a oamenilor. De exemplu, o persoană musculoasă poate să atârne greu pe cântar şi dacă vă luați după calcule reiese că acesta este gras. În realitate însă, el are doar un procent de grăsime mic, ceea ce înseamnă foarte puţin. De aceea este important ca aceste calcule să fie completate de analiza compoziţiei corporale, pentru a vedea exact din ce este compus corpul, şi să nu vă mai încredeți în preconcepţia „greutatea ideală în funcţie de înălţime”.În concluzie, dacă vă comparaţi cu prietenii sau cu rudele, riscaţi fie să vă mulțumiţii să aveţi câteva kilograme în plus, fie să vreţi să slăbiţi exagerat de mult. Aşa că, mergeţi la medic şi veţi afla pas cu pas ce anume aveţi de făcut. Succes!