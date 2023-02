Copilul este prea slab? Ce puteți face ca acesta să ia în greutate

În lumea aceasta, există și copii slabi, dar și copii mai plinuți sau obezi. De cele mai multe ori, părinții caută, însă, diete care să îi ajute pe cei mici să dea câteva kilograme jos, dar sunt și cazuri care au nevoie să ia în greutate. Specialiștii susțin că factorii care influențează greutatea copilului sunt diverși. Important este să detectați cauza și să o abordați corespunzător.Înainte de toate, este nevoie să vă concentrați atenția pe cauze, iar în calitate de părinte, să investigați posibilele cauze ale pierderii în greutate a copilului. Desigur, unele probleme psihologice generează un interes redus pentru alimente. Pe de altă parte, tulburările gastrointestinale sau alergiile alimentare pot provoca pierderea în greutate. Potrivit dr. Amalia Stanciu, presiunile celor din jur generează tulburări de alimentație. Drept urmare, luați în considerare și faptul că hiperactivitatea arde cu ușurință caloriile. Nu uitați nici de faptul că alimentele trebuie atent selecționate, mai ales cele cu nutrienți și calorii.„Dacă aveţi un copil de vârstă mică, de creşă sau grădiniţă, atunci trebuie să îi oferiţi meniuri variate şi echilibrate. Încercaţi să combinați carbohidrații complecși din paste, pâine și cereale cu o porție de fructe și o porție de legume. Puneți alături proteine, cum ar fi ouăle, carnea, brânza sau laptele, dar, în acelaşi timp, nu abuzați de fibre, deoarece, ele pot reduce foamea și pot îngreuna absorbția nutrienților. Totodată, fiți atenți la calitatea caloriilor şi aici nu ne referim la numărul de calorii, ci la calitatea lor. Evitați sucurile, fast-food-urile, prăjiturile, bomboanele și înghețata, deoarece conțin calorii goale care vor umple stomacul copilului, fără a ajuta la construirea masei musculare”, a subliniat medicul.Sunt studii care arată că energia de care are nevoie copilul trebuie să provină din carbohidrați din cereale, în proporție de 90%. Doar 10% trebuie să provină din zaharuri simple, precum fructele, produsele lactate și zaharoza. Tocmai de aceea, se recomandă grăsimile nesaturate, cum ar fi cele din semințe de in, ulei de măsline, porumb, soia, alune de pădure, nuci și migdale. Bineînţeles, puteți adăuga uleiuri în salate sau le puteți folosi pentru a pregăti maioneză sau sosuri de casă. În plus, lactatele bogate în grăsimi pot deveni aliații copilului, întrucât, pe lângă grăsimi și calorii, au și alți nutrienți importanți. Pe scurt, 2-3 pahare de iaurt pe zi sunt recomandate copiilor de la doi la cinci ani. De asemenea, folosiți gustări sănătoase, încurajați consumul de fructe, cereale, sandvișuri de casă, brânză, legume, budinci și terciuri cu lapte, dar mai ales încurajați copilul să bea apă.