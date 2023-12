Cicoarea contribuie la sănătatea ficatului și la controlul glicemiei

Cicoarea este o plantă cu flori albastru-violet, recunoscută pentru frunzele sale verzi, care au fost folosite în scopuri medicinale și culinare de-a lungul istoriei. Potrivit specialiştilor, aceasta este o sursă de fibre, vitamina C, potasiu și alte substanțe nutritive, consumul său contribuind la aportul de nutrienți esențiali. Totodată, este bogată în inulină, care reprezintă o sursă de hrană pentru bacteriile benefice din organism, astfel încât ajută la sănătatea intestinală. De asemenea, planta are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante. Conform studiilor, compușii din cicoare ar putea contribui la sănătatea ficatului și la controlul glicemiei.Pe scurt, această plantă prezintă numeroase beneficii asupra organismului uman. În primul rând, este cunoscută pentru capacitatea sa de a stimula producția de enzime digestive, contribuind astfel la îmbunătățirea digestiei. Apoi, are efecte antiinflamatoare, ajută la controlul greutății, menține nivelul de zahăr din sânge şi constituie o sursă de antioxidanți, care luptă împotriva stresului oxidativ și protejează celulele de daunele produse de radicalii liberi. De asemenea, stimulează secreția biliară de la nivelul colecistului; stimulează digestia și tranzitul intestinal; ajută la prevenția constipației; contribuie chiar la menţinerea nivelului optim al glucozei din sânge; poate ajuta și la scăderea rezistenței la insulină.