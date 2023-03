Ignorată, miocardita poate duce la apariția infarctului

Miocardita este o boală caracterizată prin inflamația miocardului, stratul mediu, muscular al peretelui inimii. Acest proces inflamator poate apărea din diferite cauze, generând un grad de disconfort considerabil. În ceea ce privește tratamentul, acesta este variabil, în funcție de sursa miocarditei și ameliorează intensitatea simptomatologiei, ajutând la reluarea funcțiilor normale ale inimii.În momentul în care miocardul este în suferință, toate funcțiile inimii suferă și ele o destabilizare, iar manifestările resimțite ating un prag de severitate considerabil. Principalele cauze de apariție a miocarditei sunt reprezentate de: infecții virale, iar aici există o multitudine de virusuri care se pot asocia cu un proces inflamator la nivelul miocardului, pornind de la adenovirusuri, coronavirusuri și ajungând până la enterovirusuri și virusuri hepatitice de tip B și C. Potrivit dr. Ionela Pușcașu, de vină pot fi și infecțiile bacteriene sau alte tipuri de infecții (fungice și parazitare), dar și anumite medicamente sau boli autoimune.În general, în funcție de rapiditatea instalării simptomatologiei, precum și de durata menținerii acesteia, miocardita se poate împărți în: miocardită acută, care are un debut brusc al simptomatologiei și, de cele mai multe ori, rezoluția simptomelor este una rapidă și completă. Miocardita cronică are un debut lent, progresiv, iar simptomatologia se menține și/sau are multiple recăderi. Tabloul clinic din miocardită este unul sugestiv pentru o afecțiune la nivelul cordului, iar gradul de severitate al simptomatologiei poate varia de la o persoană la alta, precum și de la un tip de miocardită la altul (acut sau cronic).Manifestările întâlnite la persoanele ce suferă de miocardită sunt reprezentate de dureri în piept, dispnee (scurtarea respirației și ineficiența ventilației, atât inspiratorie, cât și expiratorie), aritmii - bătăi neregulate ale inimii, în special sub formă de tahicardie. La acestea se adaugă oboseala, tumefierile membrelor inferioare și superioare, febra, dureri de cap, articulare și musculare, tulburări digestive.În cazul copiilor, miocardita prezintă manifestări ce se pot întâlni și în cazul adulților, la care se adaugă lipotimia. De asemenea, la copii predomină febra și dificultățile de respirație. Cu toate că miocardita este o afecțiune destul de rar întâlnită în rândul populației, iar atunci când apare, poate beneficia de tratament și ameliorare a simptomatologiei, în unele cazuri, aceasta poate determina apariția complicațiilor.Întrucât miocardita este un proces inflamator situat la nivelul cordului, eventualele complicații care survin pot avea un impact semnificativ asupra funcționării întregului organism. Astfel, este crucial ca acestea să fie recunoscute și să se intervină asupra lor cât mai devreme posibil.Printre posibilele complicații ale miocarditei se numără: infarctul miocardic, insuficiența cardiacă, stopul cardiac.