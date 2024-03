Mierea de manuka ajută la întărirea sistemului imunitar

Mierea de manuka este descrisă adesea ca un adevărat elixir al sănătății, datorită proprietăților sale remarcabile. Aceasta este un tip special de miere, produsă în Noua Zeelandă și Australia de albinele care polenizează arborele de manuka, fiind considerată un superaliment recunoscut pe plan global pentru proprietățile sale unice, beneficiile sale pentru sănătate depășindu-le cu mult pe cele ale altor tipuri de miere. Specialiștii spun că aceasta este recunoscută pentru compoziția sa chimică unică, ce include o serie de compuși cu proprietăți antibacteriene puternice. În plus, este bogată în aminoacizi, vitamine esențiale cum ar fi vitaminele B și C, precum și minerale precum calciul, magneziul, fosforul și potasiul.Aceasta conține, de asemenea, antioxidanți naturali care contribuie la neutralizarea radicalilor liberi și la protejarea organismului de efectele stresului oxidativ. Proprietățile antibacteriene ale mierii de manuka sunt notabile, fiind superioare altor tipuri de miere. Aceasta este capabilă să inhibe creșterea bacteriilor și să ajute la vindecarea rănilor. Consumul regulat al mierii de manuka poate contribui la ameliorarea simptomelor digestive precum indigestia, aciditatea, balonarea și ulcerele gastrice. Produsul este, de asemenea, un remediu popular pentru problemele de piele, grație proprietăților sale antiinflamatorii și reparatoare. În plus, poate ajuta la întărirea sistemului imunitar și la prevenirea anumitor boli.