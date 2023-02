Nu vă speriați! Limba fisurată şi crăpată provoacă doar un aspect inestetic

Aveți limba fisurată sau crăpată? Nu vă speriați, pentru că nu suferiți de o boală gravă, ci este vorba despre o anomalie benignă, care, deși poate provoca un aspect inestetic, nu afectează foarte mult viața oamenilor. De obicei, o limbă fisurată sau crăpată are un șanț adânc în mijloc și mici fisuri la suprafață, iar acest lucru îi conferă un aspect șifonat. Din fericire, această alterare nu este gravă, este adesea nedureroasă și nu este contagioasă.De cele mai multe ori, populația se confruntă cu astfel de situații când au mai avut în familie cazuri similare, iar simptomele sunt mai evidente odată cu înaintarea în vârstă. În unele cazuri, poate fi asociată cu anumite boli, deci trebuie stabilit un diagnostic precis. Pe scurt, limba fisurată sau crăpată este o alterare benignă a anatomiei normale a organului lingual, care se numește și limbă scrotală, datorită asemănării sale cu aspectul scrotului. După cum sugerează și numele, suprafața limbii are mai multe fisuri sau crăpături, ce pot apărea și pe spatele limbii și se pot extinde în lateral.Dimensiunea și adâncimea acestor fisuri variază în funcție de caz (între 2 și 6 milimetri). Canelurile pot fi conectate între ele, făcând ca limba să pară formată din lobi separați. De obicei, această tulburare nu provoacă durere sau disconfort. Potrivit dr. Corina Moinescu, unele persoane au limba umflată, respirație urât mirositoare și sensibilitate crescută la anumite substanțe și arome. „În ceea ce priveşte semnele limbii fisurate, acestea pot apărea încă din copilărie, deși sunt mai evidente și mai vizibile pe măsură ce persoana îmbătrânește. Bărbații sunt mai susceptibili la îmbolnăvire decât femeile. În plus, adulții în vârstă care au gura uscată tind să aibă simptome mai evidente. Este important să nu confundaţi această anomalie cu glosita migratoare sau limba geografică. Caracteristica principală a limbii crăpate sau fisurate este aspectul ridat al organului lingual. O fisură în centrul limbii și câteva șanțuri neregulate pe restul suprafeței îi modifică aspectul plat. Fisurile sunt adesea asimptomatice, adică nu provoacă durere sau disconfort pacientului”, a explicat medicul. Uneori, pot exista următoarele manifestări: durere, respirație urât mirositoare sau halitoză, inflamarea limbii, disconfort sau arsură.Totodată, dacă nu există o igienă orală adecvată, se poate dezvolta candidoza. Cea mai frecventă complicație este dezvoltarea unei infecții cauzate de ciuperca Candida albicans (candidoza bucală). Această infecție poate apărea în diverse situații, dar cauza cea mai întâlnită este igiena orală inadecvată. Acumularea bacteriilor în interiorul fisurilor linguale afectează, de asemenea, echilibrul florei normale a gurii și favorizează proliferarea ciupercilor. Candidoza pe limbă provoacă leziuni albe sau roșii, dureri, arsuri și inflamație. Dacă nu este tratată prompt, afectează funcțiile normale ale gurii, cum ar fi mâncatul, înghițirea și vorbirea. Pentru a evita apariția și agravarea acestei micoze, este esențial ca pacienții cu crăpături la nivelul limbii să mențină o igienă orală adecvată. În plus este important să acorde o atenție deosebită curățării acestui organ de resturile de alimente și bacteriile care se acumulează în fisuri.