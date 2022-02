Porumbul ajută la controlul greutății

Vă place porumbul? Dacă nu obișnuiți să consumați așa ceva, probabil că a sosit momentul să începeți să o faceți. De ce? Pentru că este o cereală populară, cu multiple beneficii pentru sănătate. Medicii spun că, din punct de vedere nutrițional, porumbul este superior altor cereale, cu excepția conținutului de proteine. Potrivit specialiștilor americani, o sută de grame de porumb furnizează 86 kilocalorii, 3,27 grame de proteine, 18 grame de carbohidrați și două grame de fibre. În plus, este considerat o sursă bună de amidon, deoarece are 5,7 grame, dar și o sursă excelentă de minerale. Totodată, le oferă consumatorilor săi cantități de magneziu, potasiu, fosfor și sodiu, la care se adaugă vitamina C, vitamina A, acid folic și colină. De asemenea, porumbul conține carotenoide, precum luteină și criptoxantină, ceea ce fac ca puterea porumbului de a bloca radicalii liberi să fie remarcabilă. De fapt, ambele substanțe sunt considerate antioxidanți puternici. De exemplu, luteina și criptoxantina sunt adesea responsabile de culoarea portocalie și galbenă a alimentelor. În plus, unele tipuri de porumb sunt bogate în amiloză, una dintre componentele amidonului. Prin urmare, ajută la controlul greutății. Această varietate de amidon nu este, însă, digerată în intestinul subțire, ci ajunge în intestinul gros și hrănește flora intestinală. Prin urmare, ajută la reglarea tranzitului și oferă o mai mare senzație de sațietate.