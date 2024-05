Pro/contra terapiilor inovative: “România nu are nevoie acum de protonoterapie”

Țara noastră va avea primul centru de protonoterapie din Europa de Sud-Est, se laudă ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, în timp ce pacienții nu au acces nici măcar la tratamente de bază care tratează cancerul.







Este nevoie de aproximativ 70 de milioane de euro pentru construcția unui astfel de centru, iar proiectul este susținut financiar din fonduri structurale europene.







Terapia cu protoni, cunoscută și sub numele de protonoterapie, este o formă de radioterapie folosită pentru tratarea anumitor tipuri de cancer. Concret, această metodă poate distruge tumora fără să afecteze țesuturile sănătoase din jur pentru că folosește radiațiile într-un mod precis. Acest tratament nou este folosit pentru tratarea cancerului și a tumorilor necanceroase la copii și adulți. Poate fi folosită pentru o varietate de tipuri de tumori situate în diferite părți ale corpului, inclusiv creier, măduva spinării, plămâni, ficat, pancreas și alte organe.







Crește speranța de viață a pacienților onocologici







Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților consideră că proiectul va prelungi viața pacienților oncologici.







„Este un lucru extraordinar. În urmă cu doi ani, nu visam la așa ceva. Discuții au fost în cadrul Ministrului Sănătății, comisiilor de oncologie, însă nu visa nimeni că o să putem să avem România acces la această terapie. Este vorba de pacienții cu tumori și cu cancere plasate în zone greu accesibile chirurgical, greu accesibile cu actualele proceduri de terapie. Acest lucru va da o șansă în plus multor pacienți care au nevoie de terapie Acest lucru permite ca pacienților care erau tratați cu radioterapie să nu li se mai întrerupă tratamentul pentru că efectele secundare erau unele destul de importante, mai ales în zona tinerilor, copiilor”, a explicat acesta.







Vasile Barbu a prezentat și beneficiile acestei terapii și consideră că centrul din țara noastră ar putea atrage pacienți și din alte state, având în vedere că la nivel global pacienții nu au foarte multe opțiuni, a spus el pentru adevarul.ro







„Eficacitatea este mai bună, numărul de radiații pe ședință este mai mic, efectele adverse sunt prezente, dar mai reduse, mai suportabile. Salvăm foarte mulți dintre pacienții care în timpul radioterapiei, de multe ori, decedau. Mulți au murit nu din cauza cancerului, ci și din cauza radioterapiei. Această terapie va permite ca medicii să poată trata și cazurile care nu puteau fi abordate“, a explicat Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților.







Pe de altă parte, Cezar Irimia, Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, consideră că investiția nu este justificată și că avem nevoie de multe alte lucruri înainte de protonoterapie.







„Domnul ministru ar face bine să ne asigure medicamentele, degeaba face protonoterapie, pentru că protonoterapia nu este un panaceu universal și este folosită mai mult la copii. O estimare economică pentru un centru de protonoterapie, făcută de un om de afaceri, a scos la iveală că e mai rentabil să ducem toți copiii din România care au nevoie de protonoterapie în Germania, la un centru din München. Este mult mai ieftin pe o durată de 10 ani decât să investești într-un centru de protonoterapie. România nu are nevoie neapărată de protonoterapie. Are nevoie să fie decontată brahiterapia, are nevoie să fie decontată stereotaxia, are nevoie de medicamente și de acces la medicamente, are nevoie de investigații genetice pentru a da un tratament personalizat“, a spus reprezentantul pacienților oncologici, pentru adevarul.ro







Cezar Irimia adaugă că un centru de protonoterapie deschis la Munchen s-a închis din cauză că „nu justifica investiția”.







Dar, Vasile Barbu spune că acesta nu era profitabil deoarece în Germania bolile oncologice sunt depistate mult mai devreme decât în țara noastră.







„La noi, principala hibă a sistemului de sănătate este depistarea târzie. La ei, acolo sunt puține cazuri care nu pot fi rezolvate cu chimioterapie și radioterapie. Aici este problema. Nu e o investiție prea mare, chiar și 5.000 de pacienți la nivel național, dacă sunt tratați cu astfel de procedură, înseamnă 5.000 de pacienți care nu aveau nicio șansă, care aveau o durată scurtă de viață. Oamenilor le prelungim viața, și nu conectați la aparate. Este vorba de oameni care trăiesc în familie, oameni care se socializează, oameni care trăiesc alături de membrii familiei. Și de ce să nu dăm și șase luni și trei luni de zile? Este un lucru foarte important pentru un om, dacă îi dăm niște șanse la viață”, a declarat Vasile Barbu.







Între timp, sute de pacienți sunt în proces cu statul român pentru că nu au acces la terapii noi sau pentru că tratamentele inovative intră foarte greu pe piața de medicamente de la noi, iar testările genetice costă extrem de mult și nu sunt decontate. Asta în timp ce la nivel global, dar și în țara noastră numărul pacienților cu boli oncologice este în creștere.







În România au murit 46.370 de persoane bolnave de cancer în 2023, reprezentând 19,1% din totalul deceselor. La nivelul Uniunii Europene, cancerul este principalul motiv de deces în rândul persoanelor cu vârsta sub 65 de ani, potrivit unui nou raport Eurostat.