Rona Hartner, diagnosticată din nou cu cancer. Cum a descoperit că e din nou bolnavă

„A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el. Acum aștept rezultatele de la biopsie și o să fac ce am de făcut. Nu simt nimic fizic, în sensul că este obositor să ai un cancer în corp, deci da am o stare de oboseală permanentă. Am un suflu foarte scurt și nu prea reușesc să respir destul de bine ca să pot să cânt la capacitate. Dar o să încerc, dacă văd că nu o să mă descurc, o să anulez spectacolele pe o perioadă și le reiau după ce îmi revin”, a declarat artista.







Artista a spus că în ultimele luni a început să tușească neîncetat și că a căutat ajutor medical în Franța. Cum niciun medic nu i-a oferit un diagnostic clar, artista s-a întors în România, unde un specialist a identificat o pneumonie atipică. După investigații medicale detaliate, diagnosticul dureros a fost pus: cancer în stadiul patru, cu metastaze.



„Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctora că după părerea ei, este ceva mult mai grav”, a adăugat Rona.