A DOUA EDIȚIE A FESTIVALUL MASSIF A FOST UN SUCCES!

PESTE 43.000 DE PARTICIPANȚI ÎN CELE 4 ZILE DE FESTIVAL







A doua ediție a festivalului Massif a adunat peste 43.000 de iubitori ai muzicii, distracției și muntelui, în cele 4 zile de show-uri și concerte live din Poiana Brașov. Artiști români și internaționali au animat atmosfera la scenele amplasate de la baza pârtiei și la apres-ski-urile partenere, iar fanii s-au bucurat de sporturi de iarnă, aventură, distracție dar și de o diversitate de genuri muzicale.







În ultima zi a festivalului, duminica, peste 4000 de participanți s-au bucurat de ultimele ore de distracție și relaxare, alături de Erika Isac și de cei de la Hip Hop Takeovers.







Cea mai tare experiență de festival a fost trăită la Mainstage alături de Mahmut Orhan, unul dintre cei mai așteptați headlineri din prima zi a festivalului Massif. E greu să găsești un mix bun, dar Mahmut Orhan a găsit combinația ideală, deep house cu influențe orientale, care i-a purtat pe fani într-o călătorie fascinantă. Energia incredibilă a DJ-ului din Turcia a fost suficientă pentru ca miile de fani ajunși la Mainstage să-i rămână alături și să danseze pe o ninsoare ca-n plină iarnă.







Puya a generat euforie maximă în rândul fanilor Massif, a avut un show live extraodinar, iar cortul G.O.A.T a fost plin la refuz. Toata lumea care a ales disctracția de la scena G.O.A.T, a cântat fiecare vers al fiecărei piese din show-ul live al unuia dintre cei mai apreciați artiști din România.







În a doua zi a festivalului, entertainment-ul de iarnă din România a fost dus un alt nivel datorită artiștilor și DJ-ilor care au animat atmosfera la scenele amplasate la baza pârtiei Bradu, dar și a fanilor care au dansat până dimineață la scena G.O.A.T.







Fiecare piesă cântată de unul dintre cei mai iubiți artiști din România a fost dublată de vocile fanilor de la G.O.A.T., care, pentru a doua zi la rând, a fost plină până la refuz. Grasu XXL a avut un show live incredibil. „Free Your Wild Spirit” nu a fost doar tema festivalului Massif, a fost și modul în care participanții la festival au ales să se distreze.







Pe lângă cele mai cool outfit-uri de festival, la scena G.O.A.T a fost creată o atmosferă incredibilă datorită celor mai haioase jucării gonflabile. Steagurile au fost înlocuite de felii de pepene, pizza, ananas, lamâie, mingii, toate gonflabile, iar set-ul live marca The Hollygood Gang a generat o experiență ireală de festival. Fanii au dansat de la primul până la ultimul beat.







Amatorii de hip-hop și drum’n’bass au avut motive de entuziasm și în a doua zi a festivalului Massif, primul mare eveniment organizat într-o stațiune montană din Centrul și Estul Europei. Unul dintre cele mai apreciate proiecte din hip-hopul românesc, CTC, a generat euforie în rândul fanilor festivalului Massif, iar belgianul Netsky a fost așteptat cu bucurie de fanii din România.







Ziua de sâmbătă a fost perfectă, fanii drum and bass și dubstep au ales scena G.O.A.T pentru live-ul legendarului proiect Chase & Status. Dacă festivalul Massif ar fi o piesă, aceea piesă ar fi „Baddadan”, e sound-ul care surprinde perfect tema festivalului, “Free Your Wild Spirit” și e piesa pentru care Saul Milton și Will Kennard au fost recompensați cu Discul de Aur și au reușit să râmână timp de 15 săptămâni în Top 10 UK Singles Chart.







“Acest festival este incredibil, iar voi sunteți minunați. Noi suntem Chase & Status și ne-am bucurat să vă avem alături!”







Fanii genului rap și trap au dansat și cântat alături de Killa, care le-a pregătit un live special în care a inclus două piese nelasate încă. A fost multă distracție, dans și emoție, Killa Fonic și-a invitat fanii să se îmbrățișeze, a coborât de pe scenă pentru a oferi autografe și și-a încheiat show-ul live cu un moment în memoria lui Nosfe.







Show-ul lui Deliric la scena G.O.A.T a fost un alt moment așteptat de fanii festivalului Massif. Ca la fiecare apariție live, Deliric a interacționat cu fanii, iar aceștia au cântat alături de el de la prima până la ultima piesă. Unul dintre cele mai grozave momente a fost acela în care fanii Massif au cântat alături de Deliric și DOC, invitat pe scenă, versurile din single-ul „Mâine”.







Germanul Claptone, personajul încă misterios aflat în spatele unei măști, a avut un set live memorabil la scena principală a festivalului Massif, în care a inclus piese proprii și versiuni remix cu care a ajuns în topurile din întreaga lume.







În a treia zi a festivalului Massif, eveniment care a dus entertainment-ul de la munte la următorul nivel, fanii au dansat la scena principală până după miezul nopții. Duo-ul Dirty Nano a creat o atmosferă incredibilă iar fanii au cerut un “bis”.







În ultima zi de festival, duminica, peste 4000 de fani s-au bucurat de show-urile oferite de Akos, Marwan și Valeron, pe scena principală, iar la scena G.O.A.T fanii s-au întâlnit cu Erika Isac și au descoperit un nou concept de party, Hip Hop Takeovers.













sursa foto: BeMassif Facebook