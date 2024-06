Alarmantă statistică! În județul Constanța, prea mulți copii fac copii: "Este tare greu să-l crești, când și tu ești unul"

Statisticile îngrijorătoare arată că aproape jumătate din mamele minore sub 15 ani din Europa trăiesc în România, mai exact 746 de nașteri au fost înregistrate, în 2023, la fete cu vârsta între 10 și 14 ani, alte 1.286 de nașteri fiind la mame care aveau 15 ani, potrivit datelor EUROSTAT.







Situație alarmantă





Analiza Organizației Salvați Copiii cu privire la situația mamelor și gravidelor minore a scos la iveală multiple motive de îngrijorare, cum ar fi faptul că 85% dintre mamele și gravidele minore nu mai merg la școală, pentru cele mai multe dintre ele abandonul școlar având loc anterior sarcinii.





Una din zece mame minore nu a fost niciodată înscrisă la școală, iar 75% dintre ele au abandonat studiile în timpul gimnaziului. Accesul la servicii medicale de specialitate este, de asemenea, problematic, 40% dintre mamele și gravidele minore neavând acces la consultații medicale de specialitate.





Mai mult, 20% dintre mamele minore au mai mult de un copil înainte de a atinge vârsta majoratului. Lipsa informațiilor despre contracepție este o problemă majoră, 80% dintre mamele minore nu au folosit niciodată metode contraceptive din această cauză. Situația lor este agravată de influența anturajului, 75% dintre ele având rude sau prietene care, la rândul lor, au devenit mame înainte de vârsta majoratului.





Această problemă se transmite adesea din generație în generație: 32% dintre tinerele mame chestionate au declarat că și propriile lor mame aveau sub 18 ani la data primei nașteri.



Câte cazuri de mame minore sunt la Constanța?





În anul 2023, la ultimul recensământ, Constanța se număra printre județele cu cele mai multe mame minore. Atunci județul avea în jur de 690 de mame adolescente.





Printr-un răspuns pentru redactorii „Cuget Liber”, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au prezentat câte cazuri de mame minore au beneficiat de servicii de specialitate în cadrul instituției.





„În anul 2023, un număr de 78 de mame minore și gravide minore au beneficiat de servicii de specialitate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Precizăm faptul că din numărul de mame minore și gravide minore, anterior menționat, au beneficiat de admitere în cadrul unui serviciu social cu cazare din cadrul instituției noastre doar șapte. Vă informăm cu privire la faptul că la nivelul instituției noastre oferim servicii specializate de consiliere psihologică atât pentru copii, cât și pentru părinții acestora. Astfel, oferim prin intermediul echipei noastre de specialiști sprijin emoțional și informații practice în vederea gestionării sănătoase a acestor provocări dorind să contribuim la bunăstarea și siguranța copiilor”, a declarat Roxana Dinu, consilier superior din cadrul DGASPC Constanța.





O tânără mamă din Constanța a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” cât de greu este să crești un copil, fiind deja unul, și cât de importantă este educația sexuală de la o vârstă fragedă.





„Am rămas însărcinată la 16 ani. Am avut o relație cu un băiat de vârsta mea și asta a fost, am rămas însărcinată din lipsa educației sexuale și din imaturitate. Am decis să îl păstrez și vreau să spun că este tare greu să crești un copil, mai ales când ești și tu unul. Nu am avut parte de ajutor din partea nimănui, eram la pământ financiar, dar am decis să încep să muncesc și parcă este mai bine acum. Le recomand tuturor fetelor adolescente să aibă grijă, pentru că nu e ușor”, a declarat Alice A., tânără mamă.





În realitate numărul copiilor cu copii este mult mai mare, mai ales în zonele rurale. Avem nevoie de educație sexuală în școli și, de asemenea, trebuie să le oferim tot sprijinul adolescentelor care se află în situații de acest gen.





Potrivit unui studiu realizat de Organizația Salvați Copiii, ca efect combinat al mai multor vulnerabilități și limitări în accesul la sănătate, educație și protecție socială, România continuă să se confrunte cu multiple provocări în ceea ce privește maternitatea timpurie.