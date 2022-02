Alexandru Rafila: Cifrele ne arată că am intrat pe un trend descendent al cazurilor de COVID-19

"Cifrele ne arată că am intrat pe un trend descendent. Acest trend descendent al numărului de cazuri semnalate trebuie să se cupleze cu alţi doi indicatori ca să putem să discutăm într-adevăr de ridicarea restricţiilor şi chiar despre o eventuală renunţare la starea de alertă la un anumit moment. În primul rând, este vorba despre scăderea numărului de persoane care sunt internate, dar mai ales despre scăderea numărului de pacienţi internaţi în secţiile de terapie intensivă. (...) Media numărului de cazuri din ultimele 7 zile este în scădere accentuată. Aceste lucru s-a corelat şi cu scăderea pozitivităţii în cazul testării. Am avut o medie în jur de 30%", a explicat ministrul, citat de Agerpres.El a adăugat că şi evoluţia numărului de decese are un trend descendent în prezent. "Evoluţia numărului de decese are şi ea un trend descendent în acest moment. (...) Evoluţia numărului de cazuri care sunt în ATI are o stabilizare, o creştere uşoară", a menţionat Rafila.Ministrul Sănătăţii a evidenţiat că nu se pot aplica măsuri de relaxare până când gradul de ocupare a secţiilor ATI nu scade în mod susţinut."Nu putem să aplicăm niciun fel de măsuri de relaxare în acest moment, decât când acest indicator al gradului de ocupare a secţiilor ATI începe să scadă în mod susţinut", a transmis el.