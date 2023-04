Anunțul ministrului Marius Budăi despre scăderea pensiilor după recalculare: ”Vom rezolva inechitățile!”

Cinci milioane de pensii vor fi calculate în România în perioada următoare. Însă Ministrul Muncii, Marius Budăi, susține că nicio pensie nu va scădea în urma recalculării.

”Așa cum am promis, eu, alături de colegii mei din minister și de la Casa de Pensii, pentru că nu lucrez singur, am acolo o echipă care îmi este alături. Am înaintat spre o primă lectură, avem și materialul trecut pe curat, într-o sinteză. Avem variantele de legi, am plecat, așa cum a promis PSD, de la Legea 127, deoarece principiul de acolo este unul corect în rezolvarea inechităților. Sunt câteva aspecte care trebuie îmbunătățite, sunt în acest material, după care vom avea și decizia în Coaliție, după discuții și cu partenerii sociali. Principiul important este că nicio pensie să nu scadă în urma recalculării”, a declarat Marius Budăi.”Am mers pe trei variante, pentru că așa este normal, suntem specialiști, vom demara discuții și cu partenerii sociali”, a mai spus Marius Budăi, diferența principală fiind de impact bugetar. Citeşte mai departe...