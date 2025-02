Breasla taximetriștilor se revoltă! Războiul subteran dintre transportul clasic și cel alternativ

„Din 2019, suntem în cădere liberă”





Industria taximetriei funcționează sub Legea nr. 38/2003, care impune șoferilor de taxi multiple obligații: licențiere, avize medicale, psihologice, fiscalizare strictă, staționarea în locuri special amenajate și respectarea unor tarife reglementate de autoritățile locale. Platformele de ride-sharing au beneficiat de o reglementare distinctă prin Legea nr. 204/2019 și OUG nr. 49/2019, care le oferă șoferilor de transport alternativ o mai mare flexibilitate și mai puține ”restricții”, creând discriminare, aducând taximetria la colaps și la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă, respectiv închiderea societăților care activau în domeniul taximetriei, precum și afectarea familiilor și a investițiilor acestora.





„Instituțiile statului, din nefericire, nu respectă legislația din România. Întotdeauna când se adoptă o lege, trebuie să se țină cont de ceea ce există pe piața muncii în România. Vorbim despre Legea nr. 204, care a fost legiferată în urma OUG-ului 49/2019, legată de transportul alternativ ride-sharing. Atât timp cât noi aveam în industria taximetriei Legea nr. 38 care stă la baza industriei taximetriei, aceste sisteme de ride-sharing trebuiau reglate strict la această lege, adică să fie introduse la taximetrie. Noi, taximetriștii, avem foarte multe taxe și impozite, iar în partea cealaltă (n.r. șoferii ride-sharing) oamenii nu plătesc nimic. Am avut multe proteste cu peste 5.000 de participanți, am dat mail-uri peste mail-uri, petiții, am făcut tot ce a ținut de noi, până acum am obținut numai promisiuni. Ei (n.r șoferii ride-sharing) au apărut neoficial în 2014, 2015, la negru, umblau pe străzi. Noi, industria taximetriei, oficial, din 2019 suntem în cădere liberă, credem că dacă mai continuă în ritmul acesta vom fi în faliment total. Am găsit foarte multe discrepanțe. Acești oameni nu au ceasul conectat la ANAF, iar la noi ANAF-ul știe din prima și până în ultima secundă câți bani încasăm. Sunt foarte mulți pe piață, iar clientul alege întotdeauna ce este mai ieftin pentru buzunarul lui. Cel mai trist este atunci când instituțiile statului nu te respectă”, a declarat Daniel Mitrea, președinte al ONG-urilor Aripa 18, AP POT pentru redactorii ziarului „Cuget Liber”.