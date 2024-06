Canalul din Satul de Vacanţă, un adevărat focar de infecţie. „Fiecare aruncă gunoaiele pe unde vrea”

An de an, istoria se repetă. Canalul care traversează Satul de Vacanță, un loc extrem de frecventat pe timpul sezonului estival,s-a transformat, din nou, într-un adevărat focar de infecție. Apa nu mai are de mult timp un aspect limpede, ba dimpotrivă, este îmbâcsită şi înverzită de la vegetaţia care a tot continuat să crească. Doar broaştele, săracele, ce mai vieţuiesc acolo, deşi până şi ele sunt sufocate de mizeria de pe canal şi cu greu îşi fac loc să ţopăie printre buruieni, slăbite de mediul toxic în care sunt nevoie să supravieţuiască.Ne apropiem încet de luna iulie, când litoralul va fi plin de turişti, iar canalul care face legătura între lacurile Siutghiol şi Tăbăcărie, pe care mulţi îl admirau, cu ani în urmă, este plin de vegetaţie şi de broaşte. Şi pentru că mercurul din termometre tot urcă, foarte curând apa va degaja un miros pestilenţial, şi, mai mult decât atât, va fi plin de ţânţari dornici să se înfrupte din carnea gustoasă a turiştilor şi localnicilor.La acest moment, peisajul pare desprins dintr-un film de proastă calitate şi aici ne referim strict la canalul plin de mizerii care face legătura între lacurile Siutghiol şi Tăbăcărie. Dacă în anii trecuţi, era o plăcere să te apropii de acest loc, acum, lumea priveşte cu scârbă apa îmbâcsită şi plină de gunoaie. Nu mai spunem că pentru peşti, câţi or mai fi rezistat într-o aşa apă mizerabilă, soarta le este pecetluită, în sensul că vegetaţia abundentă reduce oxigenul din apă, producând moartea lor, asta dacă nu au un loc unde să se retragă.„Venim la mare de peste 20 de ani şi nu mă gândeam vreodată că acest loc va ajunge în halul acesta. Când eram copil, era o plăcere să privim lacul, cu apa lină şi curată. Acum, ţii se face lehamite să te mai uiţi. Trecem peste pod cât mai repede, pentru că nu mai este nimic de văzut”, ne-a mărturisit Elena Haţegan.„Cu mult timp în urmă, era foarte plăcut să ne plimbăm prin zonă. Ne simţeam ca în Veneţia. Din păcate, totul ţine de domeniul trecutului, pentru că imaginea prezentului este sumbră”, a adăugat Marian Doga. Alţii, în schimb, pe vremuri, pescuiau. Acum, dacă ar mai vrea să facă acest lucru, nu ar mai putea decât să pescuiască buruienile şi gunoaiele din apă. „Cândva, mai prindeam peşti mici. Acum, nu mai ai ce face pe canal. Peste tot sunt numai gunoaie”, a spus şi Ilie Craiu.Ultima igienizare, realizată în luna august a anului trecutCe se întâmplă cu acest canal? Când va fi curățat? Precizăm că ultima igienizare a zonei a fost realizată în luna august a anului trecut, datorită unei colaborări între Primăria Constanța și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA), la care și-au adus contribuția și câteva ONG-uri. La momentul respectiv, odată cu apa erau transportate de pe canal și gunoaiele existente, iar pescarii Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Constanța și-au folosit plasele pentru a aduna deșeuri și vegetație.Potrivit directorului Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură Constanța (ANPA), filiala Constanța, Gabriel Popescu, instituția va încerca să se mobilizeze, pentru a rezolva situația şi în acest an. „Ne-am confruntat cu această situaţie şi anul trecut şi am reuşit să o rezolvăm. Problema este că noi suntem instituţie de stat şi nu avem prea multe opţiuni de igienizare. În plus, nu există un document din care să reiasă că acest canal este în subordinea noastră. Clar nu mai este la Apele Române, dar încă nu s-a încheiat procesul prin care să existe dovada că este în evidenţele ANPA. Totuşi, vom face tot ce ne stă în putinţă încât să îl curăţăm. Înainte de toate, oamenii trebuie să înţeleagă că acele gunoaie nu vin de la resursa piscicolă, de care este răspunzătoare ANPA, ci de la cei din jurul apei, care aruncă tot felul de lucruri. În aceste condiţii, este greu pentru o agenţie naţională pentru pescuit şi acvacultură, care se ocupă de resursa piscicolă să poată avea acţiuni de igienizare. De pe mal, după ploi, vânt, apar foarte multe gunoaie. Pe de altă parte, acest rezultat trebuie, însă, privit şi prin prisma faptului că în zonă sunt foarte puţine coşuri de gunoaie. Fiecare, după gradul de civilizaţie, aruncă gunoaiele pe unde vrea. Este foarte greu de curăţat canalul, îţi mai trebuie şi oameni, aparatură. Vara trecută, am colaborat şi cu ONG-uri, cu un departament din partea Primăriei Constanţa, Polaris. Vom vedea cum rezolvăm situaţia”, a declarat acesta, pentru „Cuget liber.