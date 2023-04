Cimitirele constănţene, pline de câini şi cerşetori! Ce faceţi cu banii colectaţi?

Din această cauză, oamenii sunt extrem de nemulţumiţi, spunând că sunt toţi plătitori de taxe şi nu este normal ca într-o parte să fie într-un fel, iar într-alta, altfel. În aceste condiţii, spun ei, dacă tot scot anual bani din buzunare, au pretenţia ca atunci când merg la mormintele celor dragi să nu rişte să fie compostaţi de vreunul dintre dulăii care îşi fac veacul prin cimitir. Mai mult decât atât, îşi doresc să nu rişte să cadă în vreo groapă neacoperită sau să îşi agaţe şi să îşi rupă hainele în crengile netăiate de pe unele parcele neîngriite.











„De fiecare dată când am venit la soţul meu la mormânt am dat nas în nas cu câinii care își fac veacul în perimetrul cimitirului. Cei mai mulţi sunt foarte mari şi ne este frică de ei. Am încercat să îi ignor mereu, pentru că par periculoși și agresivi. Apoi, ne-am dori ca interiorul cimitirului să arate la fel cum este în partea din faţă, nu deplorabil, cum este în anumite zone. În weekend, am constatat că sunt porţiuni pline de frunze, mizerie, unele morminte fiind aproape în totalitate acoperite de buruieni. Ca urmare, cine are treabă în interiorul cimitirului se lovește, pe lângă colții înfometaţi de câine, și de buruieni, citirea pietrelor de mormânt fiind o adevărată provocare”, ne-a declarat Eleonora N., de 74 de ani.











Dată fiind această situație, ne întrebăm ce se întâmplă cu banii colectaţi pentru întreţinerea mormintelor, pe care populaţia îi achită anual. „Dacă banii ar fi fost utilizaţi pentru scopul pentru care au fost strânşi, acestea ar fi arătat altfel”, a precizat Ionel R., de 67 de ani.











Situaţii asemănătoare sunt întâlnite şi în cimitirele Viile Noi, Constantin Predescu, Anadalchioi și Palazu Mare, constănţenii fiind la fel de nemulţumiţi de starea în care se prezintă cimitirele, dintr-un capăt într-altul.











„Uneori, am impresia că cei care le administrează nu au pic de respect pentru noi. În aceste condiţii, mă întreb ce presupune taxa de îngrijire a mormântului, pentru că ne facem singuri curat, ori de câte ori venim, tăiem buruienile, le adunăm în saci. Dacă tot facem curat noi, măcar să golească pubelele de gunoi, pentru că, de cele mai multe ori, sunt pline şi nu mai ai loc să arunci un ac. Aşa se face că, uneori, mulţi le aruncă pe jos, pentru că nu au altă variantă. Pur şi simplu nu au de ales. Doar nu or să umble cu gunoaiele după ei, până găsesc alte pubele, poate în capătul aleilor. Mulţi dintre noi suntem bătrâni şi nu putem căra. Ne este foarte greu să ajungem şi la morminte, dar dragostea pe care le-am purtat-o decedaţilor ne dă putere să venim din când în când la mormintele lor”, a adăugat Violeta B., în vârstă de 80 de ani.





Imaginile surprinse, zilele trecute, în Cimitirul central Clares sunt mai mult decât grăitoare. Pe aleile principale, nimic de comentat. Ba chiar se poate observa bunăstarea de care au dat dovadă rudele celor decedaţi, pentru că aproape peste tot sunt numai cavouri și morminte costisitoare, unele utilate cu mese, scaune, pahare, spaţii care să le asigure celor de dincolo tot „confortul”… Desigur, există și cavouri decente, doar îngrijite, fără kilometri de marmură de jur-împrejur, care stau cuminţi printre mastodonţii din jur. Deci, cum spuneam, aici, totul este curat, îngrijit, dar când se intră şi pe aleile secundare, lucrurile nu mai stau la fel ca la „centru”.