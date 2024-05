City Park Mall Constanța sărbătorește Ziua Copilului cu evenimente speciale pentru întreaga familie

City Park Mall Constanța organizează pe 1 și 2 iunie o serie de evenimente de excepție cu cei mai îndrăgiți eroi ai celor mici, precum și o mulțime de surprize exclusive dedicate întregii familii. Copiii vor avea șansa unică să întâlnească mascote ale celor mai cunoscute personaje, precum și să participe la concursuri și jocuri pline de interacțiune în echipă.Peîntre orele 11:00 și 15:00, City Park Mall Constanța le oferă copiilor ocazia de a face cunoștință și de a surprinde prin fotografii momente memorabile cuLa final, cei mici vor primi măști și diplome personalizate cu eroii lor preferați.În aceeași zi, centrul comercial va fi gazda unui eveniment special,, organizat în colaborare cu, în zona verde de lângă lac. Toți copiii sunt așteptați între orelepentru a se bucura de activități de grup, precum: competiții pline de distracție, dans, face-painting și ateliere de pictură, desen, plastilină, prin care își vor exprima creativitatea și își pot dezvolta imaginația.Evenimentul le oferă oportunitatea, atât celor mici, cât și păriniților de a oferi preparate proaspete vizitatorilor în schimbul unor donații simbolice. Toate fondurile vor fi trimise programelor de terapie pentru copiii cu autism. În acest sens, cei mici au șansa de a-și dezvolta abilitățile de comunicare, participând la, unde vor putea învăța să prepare limonadă proaspătă și să le-o ofere vizitatorilor, în timp ce părinții sunt invitați să aducă prăjituri de casă.Surprizele continuă la City Park Mall pe, când este, eroul noului film disponibil la Cinema City, care va fi gata de o sesiune de fotografii și distracție cu toți copiii. Între orele, acesta îi așteaptă pe cei mici în piateta liftului panoramic la nivelul -1.Cinema City a pregătit pentru întreaga familie o zi plină de voie bună, selectând din programul actual opt filme de familie , printre care se numără și Garfield. Toate acestea îi așteaptă pe cinefili la costul redus de 12 lei, alături de un meniu special la același preț care include popcorn, suc și un cadou dulce - o pungă de jeleuri Haribo.Magazinele Noriel și SMYK au pregătit oferte de senzație pentru întreaga familie în preajma Zilei Copilului. Între 31 mai și 2 iunie, vizitatorii centrului comercial beneficiază de reduceri la jocurile, jucăriile și cărțile oferte de Noriel. O gamă largă de oferte pentru jucării interactive și ținute trendy sunt puse la dispoziție de SMYK în perioada 20.05-02.06.2024, în limita stocului disponibil. Mai mult decât atât, magazinele partenere din cadrul centrului comercial, precum: 18CTEA, A la Française, Betty Ice, Eleda, Famous Waffles, Gioelia Cremeria, alături de Perpetual Moments - Cofetărie Artizanală Constanțaîi așteaptă pe toți membrii familiei sa marcheze ziua in cel mai dulce mod.Prin descărcarea aplicației mobile SPOT în weekendul dedicat celor mici, utilizatorii se pot bucura de un premiu de bun-venit în aplicație și, în limita stocului disponibil, de o mini-figurină din magazinul certificat LEGO din City Park Mall.Cumpărăturile la City Park Mall le aduc tuturor vizitatorilor reduceri în magazinele preferate, beneficii, acces la evenimente exclusive și recompense speciale. Fiecare sesiune de shopping este răsplătită cu puncte de loialitate, prin care pot fi deblocate noi beneficii și surprize, precum reduceri în magazinele favorite, premii speciale, cadouri și vouchere la magazinele partenere.Mai multe detalii despre evenimentele organizate de City Park Mall Constanța pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial, la secțiunea „ Evenimente ”, precum și pe paginile de Instagram și Facebook ***Inaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, Victoria Gallery, Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Nomasvello, World Class, Locar Wash, Christian Tour, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea și Vulcan Value Centre..Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store În 2021, City Park Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.