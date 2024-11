Concedii 2025. Ce se întâmplă cu zilele libere neluate până la sfârșitul anului

Mulți angajați români nu au apucat să-și ia tot concediul în 2024, așa că zilele lor libere rămân pentru anul viitor. Totuși, trebuie să știi anumite detalii importante pentru 2025. Ce se întâmplă dacă nu ți-ai luat toate zilele libere în decursul acestui an?Potrivit legii, angajații români au dreptul la 20 de zile de concediu. Aceasta este durata minimă a concediului și se stabilește pentru zile lucrătoare. De asemenea, mai are și o durată efectivă care, de cele mai multe ori, este stabilită în baza contractului de muncă, potrivit romaniatv.net.Se mai întâmplă ca, în unele cazuri, angajații să nu își ia libere toate zilele de care dispun în cursul unui an. În astfel de situații, pot solicita angajatorului să le acorde până la jumătatea anului viitor (2025).Practic, angajații nu pierd aceste zile libere, ci beneficiază în continuare de ele. Însă există o condiție, și anume să fie luate până la data de 30 iunie 2025.Legea din România spune că, până la finalul anului următor, angajatorul este obligat să ofere tuturor salariaților concediul de odihnă la care au dreptul. Această regulă se aplică românilor care, în decursul unui an, nu au efectuat integral concediul de odihnă.„În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual”, conform articolului 146, alin. 2 din Codul Muncii.Angajații trebuie să mai rețină că zilele de concediu neluate în anul în curs sau până la jumătatea anului viitor nu pot fi compensate în bani. Situația în care acestea se compensează este doar atunci când are loc încetarea contractului de muncă.„Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă”, se arată în aliniatul 3 al aceluiași articol din Codul Muncii.Codul Muncii are perioade ce nu pot fi incluse în concediul de odihnă, dar care sunt plătite de angajator, cum ar fi: sărbătorile legale; perioadele de incapacitate temporară de muncă (aici intrând, implicit, incapacitatea de muncă ce este cauzată de probleme de sănătate); perioadele aferente concediului de maternitate; concediul paternal; concediul de risc maternal; concediul pentru îngrijirea copilului bolnav și cel de îngrijitor.