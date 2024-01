Beneficiile pe care trebuie să le primească angajații care lucrează în zilele libere

Începând cu acest an, vor fi declarate libere și zilele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie, conform deciziei Guvernului. Măsura are scopul de a crea punți între sărbătorile legale și sfârșiturile de săptămână, oferind astfel cetățenilor oportunitatea de a se bucura de perioade extinse de odihnă și relaxare în cursul anului.În conformitate cu specificul fiecărei profesii, există posibilitatea ca angajații să fie solicitați să presteze serviciul în anumite zile de repaus. Conform prevederilor Codului Muncii, cei care desfășoară activitate în zilele libere legale au dreptul la compensații, sub forma acordării unui număr corespunzător de zile libere, în termenul următoarelor 30 de zile, acordate de către angajator. Această practică vizează echilibrarea eforturilor depuse de angajați în perioadele de repaus obligatoriu, asigurându-le oportunitatea de a se bucura ulterior de momente de odihnă și relaxare.În situația în care nu se oferă zile libere, angajații sunt îndreptățiți la un spor suplimentar la salariul de bază, cu o valoare ce nu poate fi mai mică de 100% din salariul de bază corespunzător pentru munca desfășurată în cadrul programului normal de lucru.Angajatorii care nu respectă prevederile legale referitoare la acordarea zilelor libere legale se expun riscului de a primi amenzi, cu cuantumuri cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Aceste măsuri au rolul de a asigura conformitatea cu legislația și de a proteja drepturile angajaților în ceea ce privește odihna și remunerarea corectă pentru munca prestată în circumstanțele prevăzute de lege.