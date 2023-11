Cosmin Bârzan: „Comunitaria ne dorim să devină un centru comunitar în adevărata putere a cuvântului”

Asociația Centrul pentru Resurse Civice (CRC) a organizat, joi, o conferință de presă dedicată aniversării primului an de activitate a centrului Comunitaria din Constanța. Evenimentul aniversar a început cu demonstrații ale activităților artistice și educative pe care coordonatorii centrului le derulează cu copiii ucraineni.În cadrul conferinței de presă, care a urmat după frumoasele dansuri ale copiilor, au fost prezentate realizările și provocările primului an de activitate. Coordonatorul Centrului pentru Resurse Civice, Cosmin Bârzan, a avut alături doi invitați. Este vorba despre coordonatorul Organizației Internaționale pentru Migrație, biroul din România, Mircea Mocanu, și coordonatorul Organizației Internaționale HIAS, biroul din România, Yiftach Millo.În prima parte a conferinței, Cosmin Bârzan a descris activitatea centrului Comunitaria, încă de la început, când în Constanța au migrat zeci de mii de refugiați ucraineni.„Suntem aici și ne bucurăm că suntem împreună și că am ajuns la un moment de sărbătoare și de bilanț în același timp. Suntem împreună pentru a vă arăta tuturor câteva din realizările și din rezultatele noastre. Ce ar trebui mai întâi să știm cu toții este ce reprezintă Comunitaria. Ne dorim să devină un centru comunitar în adevărata putere a cuvântului. Asta înseamnă că implicăm deja cât mai mult comunitatea, beneficiarii noștri, să-și poată pune în aplicare ideile și inițiativele. Activitatea noastră a început în toamna anului 2022 și de atunci am oferit suport și asistență pentru mai bine de 10.000 de beneficiari. Poate părea un număr mare, dar gândiți-vă că ne referim la o comunitate de refugiați din Ucraina aflați aici, în Constanța, al căror apogeu a fost undeva la 25.000 de persoane la începutul acestui an”, a declarat Cosmin Bârzan.În continuare, Mircea Mocanu, a vorbit despre experiența tuturor oamenilor care lucrează în cadrul centrului într-un mod firesc, de un an încoace.„Experiența lor, poate și ultimii 13 ani, este ceea ce au făcut ca Centrul pentru Resurse Civice să facă un lucru atât de bun. Poate e o coincidență fericită. Toată experiența s-a acumulat în acest spațiu și oamenii lucrează sub același acoperiș într-un mod natural. Aș vrea să nu mai sărbătorim la anul acest centru și asta o înțelegeți din motive umanitare. Și aș vrea să găsim un alt motiv festiv, pentru că tragedia oamenilor pe care îi vedeți și a copiilor, după doi ani și ceva de pandemie și aproape doi ani de război, va dăinui mulți ani de acum înainte. Tot ce face centrul este, practic, o alinare și o detașare de cotidianul lor și de traumele prin care au trecut”, a precizat Mircea Mocanu.