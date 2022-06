Doctor Tudor Ciuhodaru, 10 reguli de aur pentru protecţia copiilor pe timp de caniculă

În plus, copiii nu au capacitatea de a aprecia corect pericolul expunerii la soare, spune medicul Tudor Ciuhodaru, medic UPU la Spitalul de Neurochirurgie Iași, care vine cu o serie de recomandări utile pentru părinți.



1. Nu-i expuneți între orele 10 – 16 (atenție la alegerea locului de joacă sau la deplasarea/staționarea prelungită cu/în mașina).



2. Copiii cu vârste sub șase luni nu trebuie expuși direct la soare.



3. Copiii peste șase luni pot fi expuși doar dimineața sau seara și doar după ce s-a aplicat cremă cu SPF 50.



4. Căutați umbra și aveți grijă să utilizați umbrele la plajă (și să rămână cât mai mult timp sub ele). !!!Apa și nisipul amplifică efectul radiaţiilor solare iar senzaţia de confort termic nu îi protejează de arsuri.



5. Pentru a beneficia de calitățile fotoprotectoare a cremelor solare trebuie să le aplicați corect și în cantitate suficientă.



6. Cremele trebuie să fie aplicate cu 20 de minute înainte de expunerea la soare și reaplicate la fiecare două ore sau imediat după ce au ieșit din apă.



7. Nu uitați de zonele mai puțin accesibile: urechile sau degetele de la picioare.



8. Utilizați balsam de buze fotoprotector.

9. Îmbrăcăminte adecvată (deschisă la culoare, din bumbac, sunt utile șepcile sau pălariile de soare, există chiar tricouri din țesături speciale care protejează de razele UV).



10. Hidratare corespunzătoare. Un pahar de apă la 15-20 de minute înainte de a apărea senzația de sete”, a transmis dr. Tudor Ciuhodaru

România arde la peste 38 de grade, iar veștile de la meteorologi nu sunt bune pentru perioada următoare. Pentru a evita accidentele medicul Tudor Ciuhodaru vine cu o serie de sfaturi pentru protejarea copiilor în aceste vremuri caniculare, potrivit Antena3.ro