Fechet: 70 de zile până când Sistemul Garanţie-Returnare va intra în funcţiune

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a transmis, joi, în cadrul conferinţei "PRIA Competition and Circular Economy" că Sistemul Garanţie-Returnare (SGR) va intra în funcţiune în 70 de zile, o platformă ce va trebui gestionată cu atenţie pentru a evita problemele de concurenţă.







"Vreau să abordez subiectul drag mie - Sistemul de Garanţie-Returnare. Vă anunţ că mai sunt doar 70 de zile până când SGR va intra în funcţiune. La minister, dimineaţa, când ajung, tot cabinetul meu ştie şi, pe lângă rutina uzuală pe care o am legată de agenda zilei, de cafea şi alte astfel de obiceiuri, toată lumea ştie să îmi spună câte zile mai sunt până începe Sistemul Garanţie - Returnare. Tocmai din acest motiv, în orice zi doriţi să ştiţi, mă puteţi întreba. Ştiu, la orice minut al zilei, exact cum stăm cu cu acest timeline. Vorbim despre reciclare şi despre circularitate. Fără îndoială că atunci când discutăm despre Sistemul Garanţie - Returnare va trebui să discutăm şi despre cum îl adaptăm la acest model. El se referă, astăzi, strict la ambalaje de unică folosinţă, înţelegând că mai avem mult de lucru până acolo. Nu pot să nu visez, nu pot să nu-mi imaginez că în viitor, Sistemul Garanţie - Returnare va gestiona nu doar ambalaj "one way", dar să gestioneze, aşa cum se întâmplă în alte state, şi ambalajele cu utilizare multiplă. Fără îndoială că nu mă pot referi aici decât la ambalajele de sticlă, în primul rând, nu că nu s-ar putea refolosi şi plasticul.", a spus Fechet.







RetuRO Sistem Garanţie-Returnare a fost creat de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).







SGR ar trebui să devină funcţional începând cu data de 30 noiembrie 2023, moment de la care românii vor plăti o garanţie de 50 de bani când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Ulterior, după golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi, iar în schimb consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal.