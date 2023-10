GRIPĂ AVIARĂ ÎN ROMÂNIA! Ministrul Agriculturii, mesaj de ultim moment pentru crescătorii de păsări

foto: digi24.ro

"Sigur, aştept decizia şi procesul verbal încheiat de a ANSVSA. Ştiţi foarte bine, ANSVSA-ul este în subordinea Guvernului, dar eu am o strânsă legătură cu preşedintele ANSVSA. După ce avem toate rezultatele şi procesele verbale încheiate, să vedem din ce motiv a ajuns această boală în zona Teleorman, venim cu precizări. Consider că fermierii trebuie să stea liniştiţi, să vedem toate analizele care vor ieşi şi după aceea vom comunica şi vom lua măsurile cele mai bune pentru fermele din România, mai ales că România are un grad de autosuficienţă la carnea de pui de 130-140%. Sectorul avicol este un sector foarte bine dezvoltat", a precizat Barbu, la Indagra, întrebat de jurnalişti ce le transmite crescătorilor de păsări afectaţi de apariţia virusului gripei aviare.