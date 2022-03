Haos la benzinării! Cine a alimentat isteria şi cine a profitat de pe urma ei. "Nu vom permite specula!"

Şoferii au stat în rând chiar şi trei ore, pentru a lua benzină sau motorină, la preţurile nemajorate sau crescute cu câţiva bani, crezând că urmează scumpiri uriaşe. „M-a sunat soţul şi mi-a spus că de mâine (n.r. – joi, 10 martie) se face benzina 15 lei litrul şi că deja în unele părţi este 11 lei. Am aproximativ un sfert de rezervor, deci o să stau să fac plinul. El s-a dus să ia copilul de la grădiniţă, eu stau la coadă”, ne-a povestit o constănţeancă.





Alţii recunosc că i-a prins puţin panica atunci când au văzut că se formează cozi şi că poate ceilalţi sunt mai bine informaţi. „M-am gândit că ei ştiu mai multe decât mine. Ştiţi cum e cu spiritul de turmă, aşa că mi-am luat maşina şi am mers la o benzinărie din Lazu. Am făcut plinul, am pus 50 litri, pentru că am rezervorul mare şi oricum aveam rezervorul aproape gol”, a spus un alt constănţean.