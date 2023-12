Încă 21 de autobuze electrice vor începe să circule pe străzile Constanţei

Primarul Constanţei, Vergil Chiţac a anunţat că în scurt timp constănțenii vor putea circula prin oraş cu încă 21 de autobuze electrice noi, care se adaugă celor 20 deja existente în parcul auto al CT BUS.Cele 21 de autobuze electrice noi, cu o lungime de zece metri, corespund nevoilor civilizate de călătorie solicitate de cetățeni, întrucât vor dispune de spațiu generos, confort, aer condiționat și facilități de plată cu cardul. Ele vor intra pe circuitul liniilor de călătorie 3, 42, 5B, după perioada verificării tehnice de aproximativ trei luni.„Vom dispune, bineînțeles, și de stații de încărcare lentă și rapidă suplimentare. Și mai important, însă, este că utilizarea mijloacelor de transport în comun este mai mult decât o alegere, este o necesitate, mai ales când vine vorba de vehiculele electrice. Acestea contribuie la creșterea calității aerului, prin reducerea emisiilor de carbon. De asemenea, dacă am opta mai des pentru deplasarea prin intermediul mijloacelor de transport în comun, am contribui și la decongestionarea traficului”, a declarat edilul.El a precizat că, în viitorul apropiat, municipiul Constanţa va beneficia de încă 22 de autobuze electrice finanțate prin PNRR, care vor fi folosite pentru transportul intercomunitar între Constanța, Valu lui Traian, Cumpăna, Ovidiu și Năvodari, obiectiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Constanța, organizație pe care am înființat-o împreună cu respectivele UAT-uri.